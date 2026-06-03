Rimpatri migranti, Meloni: “Italia indica la strada all’Europa. Oggi protocollo Albania innovativo, sinistra lo ostacolava”

”L’Italia ancora una volta indica la strada. La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica. Questo conferma la capacità dell’Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso per l’intera Europa. E vale anche per quel che è accaduto qualche giorno fa con l’accordo sui rimpatri”. È quanto dichiarato dal premier Giorgia Meloni attraverso i social. L’accordo raggiunto in Europa qualche giorno fa sul “nuovo regolamento rimpatri” è “un accordo storico, frutto anche del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell’Unione Europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido ed efficace“.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video postato sui social. “Inoltre – ha sottolineato la premier – con le nuove regole sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei Paesi terzi seguendo la strada aperta dal protocollo con l’Albania. Una soluzione innovativa che la sinistra ha tentato di contrastare in ogni modo ma che, grazie a questo governo, è diventata oggi uno strumento a disposizione dell’Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare qui. L’Italia ha indicato la strada e oggi l’Europa la sta percorrendo’‘.