Rifiuti rimossi e cantieri in corso a Messina: la Struttura Commissariale accelera gli interventi a Giostra e Camaro

Di seguito il bollettino n° 21 del 12 giugno 2026 della Struttura Commissariale sul Risanamento di Messina guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato. Rimossi i cumuli di rifiuti ritrovati nel corso delle demolizioni all’ex Lavatoio a Giostra all’interno di un fabbricato ed anche nelle fondamenta. Le operazioni di pulizia e bonifica, eseguite dall’impresa Cericola, sono iniziate martedì 9 giugno e si sono concluse con la rimozione di tutto il materiale che era stato trovato ad aprile. Come si ricorderà era stata l’impresa durante le demolizioni delle baracche ad aver trovato rifiuti indifferenziati all’interno di un fabbricato. Inoltre, dopo un’ispezione nei locali al piano terra era stata riscontrata la presenza di una significativa quantità di rifiuti misti, nonché cumuli di materiale da demolizione contenenti presumibilmente amianto.

I materiali risultavano persino all’interno delle intercapedini delle travi rovesce del fabbricato, che era stato trasformato in una sorta di discarica abusiva, configurando una potenziale criticità sia sotto il profilo ambientale che della sicurezza. Gli uffici commissariali diretti da Santi Trovato hanno deciso di procedere in house affidando la rimozione dei rifiuti all’impresa Cericola che dopo aver concluso la pulizia ha anche ripreso immediatamente le demolizioni degli immobili. Ad oggi è stato demolito più dell’80% delle baracche presenti all’ex Lavatoio e le attività dovrebbero concludersi la prossima settimana.

SCHEDA – Ex Lavatoio- Curva S. Jachiddu

Impresa- Cericola

Area- Oltre 2 mila mq

Importo- 286 mila 993 euro

Soggetto attuatore- Genio Civile

La situazione in via Appennini e anfiteatro Camaro

Quasi concluse le operazioni anche in via Appennini a Giostra. L’impresa Scopelliti ha avviato il cantiere lo scorso 28 maggio e dopo aver pulito le tre casette che erano diventate ricettacolo di rifiuti ha proceduto con le demolizioni che sono in fase di completamento.

L’aggiudicazione per il completamento e la rifunzionalizzazione dell’anfiteatro del parco Sant’Antonio a Camaro è diventata efficace. L’impresa Castrovinci Costruzioni srl è stata convocata per la firma del contratto e la successiva consegna dei lavori. L’appalto riguarda la rifunzionalizzazione dell’anfiteatro da 500 posti e prevede anche la realizzazione di spazi destinati alle associazioni ed una sala multifunzionale. La cavea dell’arena si affaccia su un palcoscenico circolare, uno spazio che potrà ospitare spettacoli, cinema all’aperto ed eventi lungo tutto il corso dell’anno, ma che, nella quotidianità, diventa un parterre per gli incontri e gli sport di quartiere.

SCHEDA – Importo dell’opera un milione e 900 mila euro.

Rup ingegnere Giuseppe Frigione.

Progettisti: arch. Paolo Giulio Brescia, ing. Massimo Muscolino

I tempi di completamento, dalla data di avvio lavori, sono di 212 giorni.