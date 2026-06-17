Rifiuti in Sicilia, in arrivo 12 milioni di euro per la pulizia delle strade extraurbane

Dodici milioni di euro per la misura “Sicilia pulita” che prevede la bonifica e il monitoraggio delle strade extraurbane dell’Isola. Lo prevede un avviso pubblicato dall’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità che destina, nello specifico, 8 milioni di euro al dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti per l’acquisto e la gestione del sistema integrato di monitoraggio e analisi del territorio e 4 milioni a Comuni, Liberi consorzi e Città metropolitane per le attività di pulizia, con l’eliminazione dei rifiuti abbandonati ai bordi delle carreggiate.

“Una misura – dice l’assessore Francesco Colianni – che permetterà di sostenere le amministrazioni locali in questa attività di riqualificazione e contemporaneamente consentirà alla Regione di acquisire strumenti, anche con l’ausilio delle tecnologie satellitari, di controllo delle strade. L’obiettivo è quello di dare decoro e sicurezza al territorio. Purtroppo a causa di comportamenti incivili, ai bordi delle vie si accumulano rifiuti che, oltre a essere un pessimo biglietto da visita per la nostra regione e a deturpare l’ambiente, sono anche un rischio per l’igiene pubblica e possono essere causa di incendi di natura dolosa. Le risorse a disposizione per questo intervento saranno aumentate notevolmente nei prossimi mesi grazie a un consistente avanzo di amministrazione”. Le attività finanziabili agli enti locali prevedono la rimozione, il trasporto e il conferimento dei rifiuti. Le domande potranno essere presentate entro le 13 del primo agosto.