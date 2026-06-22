Rifiuti in Sicilia, Barbagallo: “emergenza continua a causa della mancata programmazione di Schifani”

“I rifiuti erano, sono e restano uno dei problemi non risolti da Schifani alla guida della Regione con la Tari più cara d’Italia. Schifani non è stato in grado di varare un piano rifiuti vero con impianti di compostaggio al servizio dei comuni che non sono stati messi nelle condizioni di realizzarli. E questo è il risultato della mancata programmazione: gli impianti non ci sono, i rifiuti si accumulano, cresce la pressione, arriva l’emergenza. E l’impianto di Timpazzo, a Gela, che dovrebbe ‘servire’ un determinato bacino diventa invece la discarica di mezza Sicilia”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, intervenendo sul sequestro disposto dal gip del tribunale di Caltanissetta in seguito ad una indagine della Dda sulla gestione della discarica di Timpazzo .

“Continua il coacervo di interessi e poltrone – aggiunge – che è l’unico elemento distintivo di questo governo e di questa maggioranza di centrodestra. La Sicilia è sommersa dai rifiuti, paga milioni per smaltirli all’estero e non sarà di certo l’illusione anacronistica dei termovalorizzatori a incenerire le responsabilità politiche di questo governo che, anche in questo ambito, ha privilegiato – conclude – interessi di pochi a quello supremo dei siciliani”.