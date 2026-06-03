Rende ospita le Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia

Le eleganti sale di Villa Fabiano a Rende ospiteranno il 5 e 6 giugno le Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia, un nuovo appuntamento di aggiornamento specialistico che punta a diventare un riferimento stabile per la formazione medica nel distretto testa-collo. Il congresso, giunto alla quinta edizione, è organizzato da Stefano Fucile e presieduto da Elena Cantone, entrambi della UOC di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con il supporto del provider Xenia di Francesca Mazza, realtà consolidata nella progettazione di eventi formativi ad alto contenuto scientifico.

L’iniziativa offre un aggiornamento multidisciplinare nelle principali aree dell’otorinolaringoiatria, rinologia, allergologia, otologia, audiovestibologia e laringologia. L’obiettivo è integrare competenze diverse per una gestione efficace delle patologie del distretto testa-collo. Le sessioni scientifiche tratteranno patologie allergiche e rino-sinusali, vertigini, ipoacusie improvvise, quadri oncologici e patologie chirurgiche di confine. Il congresso favorirà il confronto tra otorinolaringoiatri e altri professionisti coinvolti nella presa in carico del paziente, costruendo percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, più rapidi ed efficaci.

Ampio spazio sarà dedicato alle strategie diagnostiche e terapeutiche innovative, con focus su strumenti pediatrici, nuovi percorsi riabilitativi, gestione chirurgica avanzata e farmaci biologici nella cura di patologie allergiche e infiammatorie croniche. Lezioni magistrali e sessioni pratiche forniranno strumenti applicabili subito nella pratica clinica quotidiana. Le Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia rappresentano un’occasione di aggiornamento di alto livello, coniugando rigore scientifico, multidisciplinarità e attenzione ai bisogni reali dei professionisti sanitari, rafforzando il ruolo della Calabria come luogo di confronto e crescita per la comunità medica.