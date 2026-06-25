Rende, l’estate inizia con il concerto gratuito di Paolo Belli e la sua Big Band | INFO

Con l’allestimento del palcoscenico davanti al Museo del Presente, Piazza Kennedy di Rende si prepara ad accogliere il concerto di Paolo Belli e della sua Big Band che si terrà sabato sera (27 giugno) dalle ore 21:30 a ingresso libero. L’evento è organizzato dalla BCC Mediocrati in occasione delle celebrazioni per i 120 anni dalla fondazione dell’Istituto, avvenuta il 24 giugno 1906 a Bisignano. Con questo autentico show tra i più coinvolgenti, allegri e divertenti della musica d’autore italiana, parte ufficialmente l’estate dei grandi live in Calabria.

Protagonista del successo televisivo di Ballando con le Stelle, Paolo Belli è oramai uno dei personaggi più noti e amati di Rai1, sia come musicista sia come conduttore e show man. In due ore di concerto, il cantautore modenese presenterà tutti i suoi grandi classici tratti da ben 18 album di inediti incisi, potente mix di hit irresistibili come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, Ci baciamo tutta la notte, canzoni più recenti come Voglio tutto l’amore che c’è e tanti altri successi arrangiati in nuove versioni, oltre alla nuovissima hit Profumo d’estate, tra i sicuri tormentone della stagione e alle cover di brani intramontabili normalmente cantati con tutto il pubblico.

Un concerto pieno di swing, dal sound inconfondibile, caratterizzato dalla straordinaria presenza dei dodici musicisti della sua strepitosa Big Band, a tratti anche “attori” e spalla in gag e improvvisazioni: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.

“Con questo evento musicale aperto a tutti, vogliamo trasformare l’anniversario della nascita della Banca in una grande festa per l’intera comunità, un modo per ringraziare simbolicamente chi ci ha accompagnato in questi 120 anni di storia!”, ha dichiarato Nicola Paldino, presidente della BCC Mediocrati. Fondata da Don Carlo De Cardona nel solco dei principi della dottrina sociale della Chiesa e dell’enciclica Rerum Novarum, la BCC Mediocrati conta oggi 25 filiali, di cui due a Rende, dove dal 2007 è attivo anche il Centro Direzionale di via Don Carlo De Cardona (già via Alfieri).

L’organizzazione tecnico-artistica del concerto è stata affidata alla Show Net di Ruggero Pegna, esclusivista del cantautore. Paolo Belli riceverà vari riconoscimenti, tra cui il il Premio di Fatti di Musica ai Migliori Live dell’Anno.