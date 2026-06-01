Reggio Calcio a 5, super rimonta: ribalta l’Agrigento e vola in finale playoff

Una rimonta destinata a restare nella memoria degli appassionati reggini di futsal. La Reggio Calabria Calcio a 5 ha ribaltato il pesante passivo della gara d’andata contro l’Agrigento Futsal e conquistato l’accesso al turno successivo dei play-off nazionali per la promozione in Serie B. Sabato 30 maggio, alle 16, il PalaBotteghelle, gremito in ogni ordine di posto, è stato il teatro di una straordinaria “remuntada” firmata dalla formazione amaranto. Dopo il 6-2 subito in Sicilia, pochi avrebbero immaginato una rimonta di tali proporzioni. Eppure, i ragazzi hanno interpretato la gara con personalità, intensità e cuore.

Il pubblico del PalaBotteghelle ha iniziato a sognare dopo appena un minuto e dieci secondi, quando la formazione amaranto si è ritrovata già in vantaggio di due reti, accendendo la speranza di una rimonta che, con il passare dei minuti, ha assunto contorni sempre più concreti. La Reggio Calabria Calcio a 5 ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, imponendo ritmo, organizzazione e qualità di gioco contro un Agrigento apparso incapace di arginare la furia agonistica dei padroni di casa. Al triplice fischio il tabellone recitava un eloquente 7-2, risultato che ha consentito ai reggini di ribaltare completamente l’esito del doppio confronto e di proseguire la propria corsa verso la Serie B.

Tra i protagonisti assoluti della serata spicca Modafferi, autore di una splendida tripletta che ha trascinato i compagni nei momenti decisivi della gara. Fondamentali anche le reti di Torino, a segno due volte, e di Cilione, tra gli uomini simbolo di una squadra che ha saputo esaltarsi nel momento più delicato della stagione. Ma al di là del risultato sportivo, c’è un dato che rende ancora più significativa questa impresa. La Reggio Calabria Calcio a 5, società nata nel 2023 grazie alla passione di un pugno di amici e con l’esperienza di mister Pasquale Praticò, è una realtà costruita interamente con talenti del territorio, composta esclusivamente da ragazzi reggini, senza il contributo di calcettisti stranieri.

Un progetto che valorizza il vivaio locale e che dimostra come passione, appartenenza e identità possano rappresentare un valore aggiunto capace di fare la differenza anche nelle sfide più difficili. L’ovazione finale del pubblico ha sancito il meritato trionfo di una squadra che non ha mai smesso di credere nell’impresa. Adesso il cammino verso la Serie B continua: si attende infatti l’esito dell’incontro tra Venafro C5 e Real Molfetta di sabato prossimo, per stabilire il giorno e il prossimo avversario della finalissima dei play-off nazionali, che verrà disputata al PalaBotteghelle.

Un appuntamento imperdibile per il quale la società chiama a raccolta tutti i tifosi e gli appassionati di questo sport, per sostenere i colori della città in quella che potrebbe essere una decisiva e storica finale. Una rimonta da ricordare, una vittoria da celebrare e un sogno che, oggi più che mai, continua a correre sulle gambe dei ragazzi di Reggio Calabria, consapevoli di aver già scritto una delle pagine più belle della propria storia recente.