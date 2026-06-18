Reggio Calabria, “Vox Organica” torna al Santuario San Paolo alla Rotonda: musica e spiritualità nel segno dell’apostolo

Si terrà venerdì 21 giugno, alle ore 20.00, presso il Santuario San Paolo alla Rotonda, la quinta edizione di “Vox Organica”, concerto dedicato alla riscoperta della figura di San Paolo apostolo e del suo legame con la fede reggina. Protagonista della serata sarà l’organista Andrea Francesco Calabrese, docente di Armonia presso il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, direttore d’orchestra e pianista di rilievo internazionale.

Accanto a lui si esibiranno la flautista Sharon Crucitti e il Coro Ensemble Anima Christi, diretto da Thomas Maria Marra. L’evento offrirà un percorso musicale e spirituale volto a raccontare, attraverso la musica, la forza e l’attualità del messaggio paolino.