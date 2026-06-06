Reggio Calabria, voragine in pieno centro “segnalata” con uno stendino: cittadini esasperati | FOTO

Una nuova segnalazione arriva da un cittadino esasperato di Reggio Calabria, lettore di StrettoWeb, che questa mattina ha documentato con alcune fotografie lo stato in cui versa un tratto del centro storico cittadino. Le immagini riguardano l’area compresa tra l’inizio di via Magna Grecia, via Fra Gesualdo Melacrino e Sottargine San Pietro, una zona urbana tutt’altro che periferica, attraversata quotidianamente da residenti, automobilisti e pedoni.

Dalle foto si nota chiaramente la presenza di una perdita d’acqua sulla carreggiata, con una pozza che occupa parte della strada e rende il transito difficoltoso. A pochi metri, uno stendino e una recinzione arancione da cantiere delimitano un’area evidentemente problematica, ma la sensazione restituita dalle immagini è quella di un intervento provvisorio, lasciato lì senza una soluzione definitiva. Una scena che, secondo il cittadino, rappresenta l’ennesima fotografia di una città alle prese con degrado urbano, manutenzione carente e disagi irrisolti.

Via Magna Grecia e Sottargine San Pietro, una situazione che esaspera i residenti

La segnalazione riguarda un punto preciso di Reggio Calabria, all’incrocio tra l’inizio di via Magna Grecia, via Fra Gesualdo Melacrino e Sottargine San Pietro. Si tratta di un’area densamente abitata, dove la presenza di palazzi, auto parcheggiate e traffico quotidiano rende ancora più urgente la necessità di condizioni minime di sicurezza e decoro. Eppure, stando a quanto mostrano le immagini, la strada appare segnata da acqua stagnante, uno stendino a “rattoppare” la voragine e una gestione del problema che non sembra offrire risposte immediate.

Il cittadino che ha inviato la segnalazione accompagna le foto con parole dure: “Ecco la città lasciata a posto da Falcomatà”. Una frase che esprime amarezza e rabbia, ma soprattutto la percezione diffusa di una parte della popolazione che si sente abbandonata davanti a problemi concreti e quotidiani. Non si tratta soltanto di una questione estetica. Quando una strada del centro storico di Reggio Calabria presenta perdite, ostacoli, cantieri non risolti e transenne lasciate in mezzo alla carreggiata, il tema diventa quello della sicurezza stradale, della vivibilità e del rispetto per chi vive e lavora nella zona.

Acqua in strada, transenne e disagi: il problema della manutenzione urbana

Il punto centrale della segnalazione è la presenza di acqua sulla strada, probabilmente riconducibile a una perdita o a un problema della rete idrica. L’acqua invade parte della carreggiata e si accumula in una pozza che costringe gli automobilisti a rallentare e a prestare particolare attenzione. Accanto alla perdita, uno stendino e la recinzione arancione danno l’idea di una criticità nota, forse già segnalata, ma non ancora risolta in modo strutturale.

In una città come Reggio Calabria, dove le criticità legate alla manutenzione delle strade, alla rete idrica e al decoro urbano sono spesso al centro delle lamentele dei cittadini, episodi di questo tipo alimentano un senso di sfiducia nei confronti dell’amministrazione comunale. La domanda che molti residenti si pongono è semplice: perché in pieno centro storico si continua a convivere con situazioni che dovrebbero essere temporanee e che invece, spesso, finiscono per diventare parte del paesaggio urbano?

Sicurezza stradale a Reggio Calabria, il rischio per automobilisti e pedoni

La presenza di acqua sulla carreggiata non è un disagio secondario. In una strada urbana, soprattutto in un punto di incrocio, può rappresentare un pericolo per auto, scooter, motocicli e pedoni. Le ruote possono perdere aderenza, i mezzi possono essere costretti a manovre improvvise e chi attraversa la zona rischia di trovarsi davanti a ostacoli non sempre ben segnalati. Lo stendino visibile nelle immagini, contribuisce a rafforzare la percezione di precarietà e scarsa cura.

Il tema della sicurezza stradale a Reggio Calabria non può essere ridotto a un problema occasionale. Ogni transenna lasciata in condizioni precarie, ogni perdita d’acqua non riparata, ogni cantiere non adeguatamente gestito produce conseguenze sulla vita quotidiana dei cittadini. Il degrado non è soltanto ciò che si vede, ma anche ciò che genera: rallentamenti, rischi, danni ai mezzi, difficoltà per i residenti, disagio per le persone anziane e per chi deve muoversi a piedi in una zona già complessa dal punto di vista della viabilità.

Centro storico tra incuria e proteste, cresce la distanza tra cittadini e istituzioni

La denuncia del lettore di StrettoWeb si inserisce in un contesto più ampio, quello delle tante segnalazioni che arrivano quotidianamente da diversi quartieri di Reggio Calabria. Cambiano le strade, cambiano i problemi specifici, ma il filo conduttore resta lo stesso: cittadini che chiedono interventi, manutenzione, pulizia, sicurezza e risposte rapide. Nel caso di via Magna Grecia e Sottargine San Pietro, colpisce soprattutto il fatto che la situazione si trovi in una zona centrale, non in un’area marginale o poco frequentata.

Il centro storico di Reggio Calabria dovrebbe rappresentare il biglietto da visita della città. Dovrebbe essere curato, accessibile, decoroso, sicuro. Invece, immagini come queste restituiscono un quadro diverso, fatto di criticità irrisolte e interventi che sembrano non arrivare mai a compimento. Da qui nasce l’esasperazione dei residenti, che non chiedono interventi straordinari, ma semplicemente una gestione ordinaria efficiente: riparare una perdita, mettere in sicurezza una strada, rimuovere ostacoli pericolosi, ripristinare condizioni dignitose di transito.

La rabbia dei cittadini: “una città lasciata così non è accettabile”

Le parole del cittadino sono il segnale di una frustrazione che va oltre il singolo episodio. Quando scrive “Ecco la città lasciata a posto da Falcomatà”, il lettore esprime una critica politica diretta, ma anche un sentimento più profondo: la convinzione che i problemi della città vengano spesso annunciati come risolti, mentre nella realtà quotidiana continuano a pesare sulle spalle dei cittadini. Le fotografie, in questo senso, diventano una testimonianza visiva difficile da ignorare.

Il punto non è soltanto attribuire responsabilità, ma pretendere risposte. In una città che ambisce a rilanciarsi, a valorizzare il proprio patrimonio urbano e a migliorare la qualità della vita, non possono essere considerate normali immagini di transenne abbandonate, recinzioni provvisorie e acqua che scorre sulla strada. Il degrado a Reggio Calabria non è un tema astratto: è qualcosa che i cittadini incontrano sotto casa, lungo il tragitto per andare al lavoro, davanti ai portoni, agli incroci, nelle strade che percorrono ogni giorno.

Reggio Calabria, serve un intervento immediato nell’area segnalata

Alla luce della segnalazione, appare necessario un intervento urgente nell’area tra via Magna Grecia, via Fra Gesualdo Melacrino e Sottargine San Pietro. Occorre verificare l’origine della perdita d’acqua, ripristinare la sicurezza della carreggiata, sistemare correttamente la segnaletica provvisoria e garantire che la zona non resti in queste condizioni per giorni o settimane. La città non può permettersi di trasformare ogni piccolo cantiere o ogni guasto in un simbolo di inefficienza.

Il caso segnalato dal lettore di StrettoWeb è l’ennesimo campanello d’allarme sullo stato della manutenzione urbana a Reggio Calabria. Le immagini parlano da sole e raccontano una realtà che molti cittadini conoscono bene: troppe aree della città vivono tra interventi incompleti, problemi irrisolti e una sensazione di abbandono che alimenta sfiducia e protesta. Adesso la parola passa a chi ha il compito di intervenire. Perché una città civile si misura anche da questo: dalla capacità di ascoltare le segnalazioni dei cittadini e trasformarle rapidamente in soluzioni concrete.

Nella voragine uno stendino al posto di una vera messa in sicurezza

A rendere ancora più surreale la scena è la presenza di uno stendino collocato dentro la voragine, utilizzato di fatto come segnale improvvisato per indicare il pericolo. Un’immagine che fotografa meglio di tante parole lo stato di degrado nel centro storico di Reggio Calabria: al posto di una messa in sicurezza adeguata, con transenne stabili e segnaletica conforme, i cittadini si trovano davanti a una soluzione di fortuna, precaria e potenzialmente pericolosa.

La presenza dello stendino nella buca stradale non è soltanto un dettaglio curioso, ma il simbolo di una gestione emergenziale e approssimativa. In un punto attraversato quotidianamente da automobilisti, scooter e pedoni, una voragine segnalata in questo modo rappresenta un rischio concreto per la sicurezza stradale e alimenta ulteriormente la rabbia dei residenti, già esasperati da perdite d’acqua, recinzioni provvisorie e condizioni di incuria in pieno centro cittadino.