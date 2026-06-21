Reggio Calabria: volontario del Soccorso Alpino si fa male durante l’addestramento, soccorso dai Vigili del Fuoco

Tratto in salvo da un elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago 142” un uomo, volontario del Soccorso Alpino – ferito a un braccio mentre svolgeva attività addestrativa in località Bruzzano Zeffirio. L’intervento è stato coordinato dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria che ha inviato sul posto anche uomini del distaccamento di Bianco.

Vista la particolare orografia del terreno, il recupero dell’uomo è stato effettuato dal personale elisoccorritore dei Vigili del Fuoco, che lo ha verricellato a bordo dell’aeromobile. Successivamente, il ferito è stato trasportato in una piazzola d’atterraggio e affidato all’elisoccorso del 118 per il successivo trasferimento in ospedale.