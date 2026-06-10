Reggio Calabria, volontari in campo per ripulire l’area tra Fragolara e Tre Aie

Una grande giornata all’insegna del volontariato, del senso civico, dell’amore per la natura e per la propria terra. Domenica 14 giugno 2026, l’ Associazione Micologica Culturale Aspromonte A.M.B. (A.M.C.A.) tornerà in campo per la sua “3ª Giornata Ecologica“, un’importante iniziativa di pulizia e bonifica mirata a restituire decoro e splendore a una delle aree verdi più significative del comprensorio reggino.

L’appuntamento per tutti i volontari, i cittadini e gli amanti del territorio è fissato per le ore 08:30 presso la località bivio Fragolara. Da quel punto, i partecipanti si muoveranno per ripulire l’intera area ricadente all’interno del territorio comunale di Reggio Calabria, estendendosi e concentrando gli sforzi dell’intervento sino alla località Tre Aie.

L’iniziativa, per la quale è stato richiesto il patrocinio gratuito al Comune e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, vanta una sinergia fondamentale per la gestione logistica: l’intera giornata sarà infatti realizzata in stretta collaborazione con Ecologia Oggi spa, che garantirà il pieno supporto all’evento fornendo ai partecipanti tutto il materiale necessario per la raccolta (sacchi, guanti e attrezzature) e provvedendo successivamente al ritiro e al corretto smaltimento di tutti i rifiuti recuperati sul campo.

“La cura dei nostri boschi e dei nostri spazi verdi è un dovere civile che ci riguarda tutti da vicino“, spiega il Presidente dell’AMCA, Sebastiano Cutrupi. “Questa giornata ecologica vuole essere un momento di condivisione e di azione concreta. Per questo rivolgiamo un invito caloroso a tutta la cittadinanza, alle famiglie, ai giovani e a chiunque abbia a cuore la salute del nostro territorio: vi aspettiamo numerosi. Uniamo le forze, perché l’apporto di ciascuno è fondamentale per fare la differenza e riappropriarci della bellezza dei nostri luoghi“.

L’appello è dunque aperto a tutta la comunità per una domenica di condivisione, festa e rispetto per l’ambiente. Il punto di ritrovo per dare inizio alle attività è domenica 14 giugno alle ore 08:30 al bivio Fragolara.