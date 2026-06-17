Reggio Calabria, Viola Inside omaggia i 40° della scomparsa di Massimo Mazzetto | INFO

L’Associazione Viola Inside comunica che giovedì 18 giugno 2026 ricorrerà il quarantesimo anniversario della scomparsa di Massimo Mazzetto, indimenticato atleta della Viola Reggio Calabria tragicamente venuto a mancare il 18 giugno 1986 all’età di soli 21 anni. Per ricordarne la figura umana e sportiva, Viola Inside promuove un momento commemorativo aperto alla cittadinanza, agli sportivi, ai tifosi e agli appassionati e a tutti coloro che vorranno rendere omaggio alla memoria di uno dei simboli più amati della storia cestistica reggina.

La commemorazione si svolgerà alle ore 19.45 presso il monumento “Il Dono”, realizzato sul Lungomare Falcomatà in memoria di Massimo Mazzetto. Nel corso della serata interverranno rappresentanti di Viola Inside, ex compagni di squadra e amici che hanno condiviso con Massimo una parte importante della propria vita sportiva e personale.

Particolarmente significativo sarà il momento dedicato alla lettura di alcuni brani che raccontano il pensiero e i valori di Massimo Mazzetto, ancora oggi straordinariamente attuali. A quarant’anni dalla sua scomparsa, Reggio Calabria continua a ricordare non soltanto il grande atleta, ma soprattutto il ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva della città.