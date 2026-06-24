Reggio Calabria: Villa San Giuseppe sommersa dai rifiuti, residenti esasperati chiedono interventi urgenti | VIDEO

A Villa San Giuseppe, nel territorio Reggio Calabria, cresce la protesta dei residenti per una situazione definita ormai insostenibile. La segnalazione arriva direttamente dai cittadini, esasperati dalla presenza di una vera e propria montagna di rifiuti che, con le temperature roventi degli ultimi giorni, sta rendendo l’aria irrespirabile. Il problema non riguarda soltanto il decoro urbano, ma assume contorni di emergenza igienico-sanitaria. I cumuli di spazzatura, lasciati nella zona senza raccolta, emanano un odore nauseabondo e alimentano la preoccupazione di chi vive nelle vicinanze. I residenti chiedono sollecitano un’azione urgente da parte delle istituzioni.

La richiesta di chiarimenti sulla mancata raccolta dei rifiuti

A Villa San Giuseppe la presenza di spazzatura è diventata il simbolo di un disagio che si protrae e che i residenti non intendono più accettare in silenzio. La richiesta di chiarimenti riguarda dunque la gestione del servizio, ma anche la necessità di conoscere tempi certi per la rimozione dei cumuli. Per chi vive nella zona, la priorità è il ripristino immediato di condizioni minime di vivibilità e sicurezza.

Appello urgente al sindaco Francesco Cannizzaro

Un appello accorato viene rivolto direttamente al primo cittadino, Francesco Cannizzaro, insediatosi da poco. I residenti chiedono che il sindaco intervenga con la massima urgenza per disporre la rimozione dei cumuli di spazzatura e affrontare una situazione che viene descritta come non più sostenibile. L’intervento del Comune viene ritenuto indispensabile per restituire decoro e condizioni igieniche adeguate alla frazione. La comunità chiede che la vicenda non venga sottovalutata, soprattutto alla luce delle alte temperature e dell’impatto che la spazzatura sta avendo sulla qualità della vita. La richiesta al sindaco riguarda quindi un’azione rapida e concreta, capace di dare una risposta immediata all’emergenza e di chiarire eventuali responsabilità nella mancata raccolta.

La richiesta alla Polizia Locale: più controlli, telecamere e tolleranza zero

La richiesta di aiuto non è rivolta soltanto al Comune. I residenti di Villa San Giuseppe chiedono anche l’intervento della Polizia Locale, con controlli più frequenti e misure efficaci contro chi continua ad abbandonare rifiuti nella zona. Tra le soluzioni sollecitate ci sono l’installazione di telecamere, il rafforzamento dei controlli e una linea di tolleranza zero nei confronti degli incivili. L’obiettivo è impedire che l’area continui a essere utilizzata come punto di scarico abusivo da privati o aziende.ù

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: