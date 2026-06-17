Reggio Calabria, Università sotto shock per la morte prematura di uno studente

La comunità del Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria è in lutto per la scomparsa di Pietro Rino, studente iscritto al Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali. Una notizia che ha profondamente colpito docenti, colleghi e personale universitario, uniti nel dolore alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Pietro viene ricordato come uno studente esemplare, appassionato, pieno di vita e profondamente legato al suo percorso universitario. La sua presenza ha lasciato un segno importante all’interno del Dipartimento e nella comunità studentesca.

L’impegno come rappresentante degli studenti e nell’associazione ARES

Durante il suo percorso accademico, Pietro Rino si è distinto per il suo impegno nella vita universitaria, ricoprendo il ruolo di rappresentante degli studenti e partecipando con dedizione alle attività dell’Associazione Studentesca ARES. Sempre disponibile verso gli altri studenti e verso la comunità accademica, Pietro ha saputo interpretare il proprio ruolo con responsabilità, spirito di servizio e grande attenzione alle esigenze dei colleghi.

Il legame con l’università e l’esperienza nell’Esercito Italiano

Studente lavoratore, negli ultimi anni Pietro si era arruolato nell’Esercito Italiano, senza tuttavia interrompere il legame con il suo percorso universitario, che non aveva ancora concluso. La sua storia racconta il profilo di un giovane determinato, capace di portare avanti con serietà impegni diversi, mantenendo vivo il rapporto con il Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria e con il Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali.

Il coraggio nella malattia e il ricordo della comunità

Pietro ha affrontato con grande coraggio una lunga malattia, combattendo fino all’ultimo con forza e dignità. Il suo esempio resterà nella memoria di chi lo ha conosciuto, non solo per il percorso universitario, ma soprattutto per le sue qualità umane. La comunità del Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria si stringe attorno alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Pietro, condividendo un dolore profondo per una perdita che lascia un grande vuoto.

Il cordoglio del direttore Marco Poiana

A esprimere il cordoglio dell’intero Dipartimento è Marco Poiana, direttore del Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria, che ha ricordato Pietro come uno studente sempre pronto a mettersi a disposizione degli altri studenti e della comunità accademica. Il suo ricordo resterà vivo tra docenti, colleghi e personale universitario. Pietro Rino mancherà profondamente a tutta la comunità accademica.