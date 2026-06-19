Reggio Calabria, riapre Crispy! Ed è pronto a farvi impazzire: novità gustose nel menu e location rinnovata | FOTO

Crispy Contemporary Pizza ha riaperto i propri spazi a Reggio Calabria dopo una breve pausa dedicata al rinnovamento. Il locale, che si trova sempre nella sua sede di via Pietro Foti 4, in pieno centro città, si presenta oggi con un volto aggiornato, pensato per inaugurare una nuova stagione ancora più ricca, accogliente e contemporanea. Il progetto di restyling ha interessato gli spazi interni, i colori e l’atmosfera complessiva del locale, ma non si è fermato all’aspetto estetico. La riapertura segna infatti l’inizio di una nuova fase per Crispy, con importanti novità anche nel menu, a partire dagli antipasti e dalle nuove proposte dedicate agli impasti ad alta idratazione.

Qualche giorno fa Crispy Contemporary Pizza ha riacceso i forni e riaperto le porte ai clienti, confermando la propria presenza nel cuore di Reggio Calabria. La pausa è stata breve, ma mirata: l’obiettivo era rinnovare gli ambienti, aggiornare l’identità del locale e preparare una proposta gastronomica capace di rispondere alle nuove tendenze della pizza contemporanea. Nuovi colori, nuovi dettagli e un’atmosfera più moderna accompagnano ora l’esperienza dei clienti, in un ambiente pensato per essere più accogliente, curato e coerente con la filosofia del locale. Crispy punta così a offrire non solo una pizza di qualità, ma un vero percorso di gusto e convivialità.

Il rinnovamento degli spazi interni rappresenta una delle novità più visibili. Crispy si presenta con ambienti aggiornati, linee più contemporanee e una nuova cura dei dettagli, mantenendo però la propria identità e il legame con il pubblico che negli anni ha scelto il locale come punto di riferimento per la pizza di qualità a Reggio Calabria. Il restyling è stato pensato per rendere l’esperienza più piacevole fin dall’ingresso: non solo nuovi colori, ma anche una diversa percezione degli spazi, in grado di accompagnare meglio la proposta gastronomica. L’obiettivo è offrire un luogo dove tradizione, innovazione e passione possano incontrarsi in modo naturale.

Nuovo menu Crispy: le novità partono dagli antipasti

La vera evoluzione riguarda però il nuovo menu di Crispy Contemporary Pizza. Il percorso gastronomico si rinnova a partire dagli antipasti, con proposte pensate per valorizzare impasti, consistenze e materie prime selezionate. Tra le novità più attese ci sono le montanarine in doppia cottura, una lavorazione che unisce croccantezza e leggerezza, esaltando sapori e consistenze in un equilibrio tra tradizione e innovazione. Un antipasto che guarda alla cultura gastronomica campana, reinterpretandola attraverso la tecnica e la ricerca che caratterizzano Crispy.

Grande spazio viene riservato anche ai nuovi padellini ad altissima idratazione, realizzati con impasti che superano il 90% di idratazione. Si tratta di una lavorazione complessa, che richiede esperienza, controllo dei tempi di maturazione e grande attenzione nella gestione dell’impasto. Il risultato è un prodotto straordinariamente leggero, alveolato e fragrante, capace di esaltare sia la struttura dell’impasto sia gli ingredienti scelti per la farcitura. I padellini rappresentano una delle direzioni più interessanti della pizza contemporanea, dove tecnica e gusto si incontrano per offrire un’esperienza diversa dalla pizza tradizionale.

Tra le novità assolute del menu debutta anche il Cubotto ad alta idratazione, realizzato con un impasto di pizza in teglia al 100% di idratazione. Una proposta innovativa, pensata per sorprendere per leggerezza, fragranza e sviluppo degli aromi. Il Cubotto nasce dalla volontà di sperimentare nuove forme e nuove consistenze, portando nel piatto un prodotto capace di raccontare la ricerca sugli impasti che Crispy porta avanti da tempo. È una proposta che guarda al futuro della pizzeria contemporanea senza rinunciare alla centralità del gusto.

Pizze contemporanee e ruota di carro: innovazione e tradizione. E sul dolce…

Il nuovo menu prosegue con l’introduzione di nuove pizze contemporanee, caratterizzate da abbinamenti ricercati e ingredienti selezionati. Ogni proposta nasce da un lavoro di studio sulle materie prime, sulle combinazioni di sapori e sulla capacità di valorizzare il territorio insieme alle eccellenze italiane. Accanto alle pizze contemporanee resta però spazio anche per la tradizione, con le pizze a ruota di carro, omaggio alla cultura gastronomica italiana e alla semplicità dei sapori autentici. Crispy conferma così la volontà di tenere insieme due anime: quella più innovativa, legata alla ricerca, e quella più tradizionale, fondata sulla memoria e sulla riconoscibilità del prodotto.

Anche la proposta dolce si arricchisce con dessert rigorosamente home made, pensati per completare l’esperienza gastronomica. Tra questi spicca il Fiocco di Neve, soffice e delicato, ispirato alla celebre tradizione pasticcera campana e reinterpretato secondo la filosofia artigianale di Crispy. La scelta di puntare su dolci fatti in casa conferma l’attenzione del locale verso un’offerta completa, capace di accompagnare il cliente dall’antipasto al dessert con coerenza e qualità.

Materie prime selezionate e ricerca continua

Alla base di ogni proposta resta la filosofia che da sempre contraddistingue Crispy Contemporary Pizza: la ricerca della migliore materia prima disponibile. Dalle farine selezionate agli ingredienti freschi del territorio, passando per prodotti di eccellenza provenienti da diverse regioni italiane, ogni elemento viene scelto con l’obiettivo di garantire qualità, gusto e genuinità. “L’innovazione non è un punto di arrivo, ma un percorso continuo”, spiegano dalla direzione del locale. “Per questo investiamo costantemente nella formazione, nella ricerca di nuove tecniche di lavorazione e nella selezione delle migliori materie prime, mantenendo sempre al centro la soddisfazione dei nostri clienti”.

Con questo importante rinnovamento, Crispy Contemporary Pizza conferma la volontà di crescere e migliorarsi, offrendo un’esperienza che va oltre la semplice pizza. La riapertura segna l’inizio di una nuova era per il locale di via Pietro Foti 4, pronto ad accogliere i clienti in un ambiente rinnovato e con un’offerta gastronomica più ricca, moderna e sorprendente. Il progetto guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, con l’obiettivo di continuare a essere un punto di riferimento per gli amanti della pizza contemporanea a Reggio Calabria, della qualità artigianale e di una ristorazione capace di unire tradizione, innovazione e convivialità.