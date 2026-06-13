Reggio Calabria, tutto pronto per la mostra “Il Respiro della Musica”

Verrà inaugurata il 16 giugno alle ore 10:00, negli spazi di Piazza Paolo Orsi (corte interna del Museo), la mostra “Il Respiro della Musica”, un’esposizione dedicata agli strumenti della famiglia degli aerofoni. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il MuStruMu – Museo dello Strumento Musicale in occasione della 32ª edizione della Festa della Musica, che quest’anno è dedicata al tema “La Voce dei Luoghi”.

La mostra propone un percorso espositivo che, attraverso cinque strumenti musicali, accompagna il pubblico in una riflessione sul rapporto tra respiro e suono, trasformati in elementi di memoria e racconto. “Attraverso cinque strumenti musicali uniti da un preciso percorso narrativo, l’esposizione invita il pubblico a scoprire come il respiro si trasformi in suono, memoria e racconto”. L’esposizione si inserisce nel programma delle iniziative culturali legate alla Festa della Musica, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale e la relazione tra strumenti, territori e identità culturale.