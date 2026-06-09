Reggio Calabria, tutto pronto per il Professional Day 2026: due giorni di colloqui tra giovani e imprese

Il 10 e 11 giugno al Lotto D dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la quattordicesima edizione dell’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro

colloquio lavoro
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Si apre domani, mercoledì 10 giugno, la quattordicesima edizione del Professional Day 2026, l’appuntamento annuale che mette in contatto laureati, studenti, neodiplomati e profili tecnici con imprese locali e nazionali attraverso colloqui individuali. L’evento si terrà al Lotto D dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria nelle giornate del 10 e 11 giugno, confermandosi come un’occasione di confronto diretto tra giovani in cerca di opportunità professionali e aziende interessate a incontrare nuovi profili.

Il Professional Day rappresenta dunque un momento importante per favorire l’orientamento al lavoro e il collegamento tra il mondo della formazione e quello delle imprese, con una formula centrata sui colloqui individuali e sul dialogo diretto tra candidati e realtà produttive.

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