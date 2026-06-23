Reggio Calabria, tutto pronto al Museo Diocesano per un nuovo laboratorio per i ragazzi

Straordinario successo per i laboratori creativi estivi del Museo diocesano, dove proseguono gli appuntamenti de La Fabbrica dell’Arte, il percorso dedicato a bambini e ragazzi e promosso dai Servizi educativi museali. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 26 giugno, dalle 15.30 alle 18.30, con il laboratorio Crea il tuo spazio al Museo, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni. I piccoli partecipanti saranno coinvolti nella creazione di un “giardino” a loro misura, con sagome e un diorama realizzati utilizzando materiali di riciclo.

Per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, il Museo diocesano proporrà invece un Laboratorio di ceramica in programma martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio, dalle 10 alle 12. L’attività permetterà ai partecipanti di imparare a modellare e colorare una scultura in argilla liberamente ispirata a un’opera esposta in Museo. Il Museo diocesano, grazie a un team di educatori qualificati, promuove da sempre iniziative didattiche rivolte a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di rendere la visita alle collezioni d’arte un’occasione per imparare attraverso il gioco e l’espressione della creatività.

Il gioco, infatti, non viene inteso come una distrazione, ma come uno dei modi più autentici per entrare nel mondo dell’arte: giocare in un Museo significa trasformare una scultura in un mondo da abitare o un dipinto in un’esperienza da esplorare a piccoli passi. Il Museo diocesano si impegna da sempre a non essere un tempio sacro del silenzio, ma uno spazio vivo che attende bambini e ragazzi per condividere l’esperienza dell’arte. Per informazioni e prenotazioni ai laboratori, riservati a un massimo di 10 partecipanti, è possibile contattare il numero 3387554386, anche via WhatsApp.