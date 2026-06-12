Reggio Calabria, terremoto giudiziario nel Pd: estorsione mafiosa e racket delle assunzioni, arrestato Maurizio Chiarolla, fedelissimo di Falcomatà

L’ennesima pagina nera della mala politica reggina si scrive oggi con un’operazione della magistratura che squarcia il velo su un sistema di potere torbido, fatto di complicità politiche, pressioni sindacali e metodi spiccatamente criminali. L’arresto di Maurizio Chiarolla, esponente di spicco del centrosinistra locale e uomo vicinissimo all’ex sindaco Giuseppe Falcomatà, rappresenta un colpo durissimo per la credibilità delle istituzioni cittadine. Chiarolla, quarantottenne sindacalista della Confsal-Fismic e già candidato alla presidenza della V circoscrizione Reggio Centro-Sud per la coalizione progressista, è stato prelevato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse formulate dalla Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli sono pesantissime e delineano un quadro di oppressione sociale e criminale che per anni ha soffocato il tessuto economico della città, lasciando i cittadini liberi ostaggio di logiche clientelari e mafiose.

Il controllo del lavoro con metodi mafiosi e la strategia del terrore

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e avallato dal gip Claudia Colli, Maurizio Chiarolla non agiva come un normale rappresentante dei lavoratori, ma utilizzava il proprio ruolo per imporre le assunzioni di personale da lui sponsorizzato all’interno dello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria, una delle poche realtà industriali d’eccellenza rimaste sul territorio. Insieme a lui sono finiti dietro le sbarre Salvatore Aricò e Roberto Puglia. Il triumvirato criminale avrebbe messo in atto una vera e propria estorsione aggravata dalle modalità mafiose ai danni di altri esponenti sindacali, nello specifico Antonio Hanaman della Cisl e Gabriele Labate della Uil. Le vittime venivano sistematicamente minacciate affinché desistessero da qualsiasi iniziativa sindacale legittima che potesse ostacolare il monopolio del Chiarolla sui posti di lavoro. Chi provava a opporsi alla legge del più forte o cercava di tutelare i diritti generali dei lavoratori veniva silenziato con la violenza, dimostrando come la gestione del bacino d’impiego venisse considerata come un feudo privato da controllare a ogni costo.

La scia di fuoco contro i rivali e i manager delle aziende

L’aspetto più inquietante dell’indagine riguarda la spregiudicatezza degli indagati, pronti a passare dalle minacce verbali ai fatti con una violenza di stampo squisitamente oligarchico e mafioso. Chiarolla, Aricò e Puglia sono infatti accusati di essere i mandanti e gli esecutori dell’attentato incendiario che, nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2025, ha completamente distrutto le automobili dei due sindacalisti rivali di Cisl e Uil. Il rogo, appiccato materialmente da un quarto soggetto per il quale il gip ha al momento rigettato la misura cautelare, era il chiaro segnale di un’escalation criminale volta a terrorizzare chiunque non si piegasse al volere del protetto del Partito Democratico. Ma non si è trattato di un episodio isolato. L’inchiesta della Dda ha infatti svelato che la strategia della tensione era iniziata ben prima. Già il 30 giugno 2024, un altro spaventoso incendio aveva distrutto la vettura di Nunzio Blandini, manager della Miri Spa, un’impresa che opera in regime di subappalto proprio per conto della Hitachi Rail. Anche in quel caso, l’obiettivo del sindacalista arrestato era costringere il dirigente ad assumere operai legati alla sigla Confsal-Fismic e a bloccare i licenziamenti di soggetti protetti dallo stesso Chiarolla.

Dalle urne alle stanze del potere: la nomina nello staff di Falcomatà

Ciò che rende questo scandalo politico a Reggio Calabria una vicenda intollerabile e non derubricabile a semplice cronaca giudiziaria è il filo rosso che lega l’arrestato ai vertici dell’amministrazione comunale e metropolitana. Maurizio Chiarolla non era un elemento marginale della coalizione, ma un uomo di fiducia dell’allora sindaco Giuseppe Falcomatà. Pochi mesi prima dell’arresto, lo stesso primo cittadino del Partito Democratico lo aveva nominato con un decreto ufficiale all’interno del proprio staff personale presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Una designazione che dimostra come il sistema politico locale premiasse e introducesse nelle stanze dei bottoni personaggi capaci di muovere voti e consensi attraverso la gestione opaca del bisogno occupazionale. La parabola di Chiarolla, passato in breve tempo dal ruolo di candidato del centrosinistra a uomo di staff istituzionale, e infine a detenuto per reati di stampo mafioso, rappresenta la plastica dimostrazione del fallimento morale di una classe dirigente che ha confuso la gestione della cosa pubblica con il favoritismo e la protezione di cerchie clientelari aggressive.

Una città ostaggio del clientelismo e della mala politica

Il quadro complessivo che emerge da questa indagine della Squadra Mobile descrive una Reggio Calabria ferita, sfinita e umiliata da una mala politica che continua a calpestare i diritti dei cittadini onesti. In un territorio devastato dalla disoccupazione, dove il lavoro dovrebbe essere un diritto garantito dalla Costituzione e accessibile tramite criteri di merito e trasparenza, si scopre che i posti d’interesse industriale venivano spartiti con la forza e protetti con le fiamme da esponenti politici legati alla maggioranza di governo cittadina. I cittadini reggini si trovano a fare i conti con l’ennesimo scandalo che distrugge la reputazione della città e allontana gli investitori sani. Il silenzio o le giustificazioni di rito che spesso arrivano dai vertici del Partito Democratico non bastano più di fronte alla gravità di accuse che parlano di modalità mafiose radicate all’interno dello staff di un sindaco metropolitano. Questa indagine dimostra che la liberazione di Reggio Calabria dal giogo della sottomissione criminale passa inevitabilmente dalla fine di un sistema di potere politico che per troppi anni ha prosperato sull’ambiguità e sulla complicità con i peggiori ambienti della città.