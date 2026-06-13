Reggio Calabria, successo per il talk & defilé sull’arte orafa della Magna Grecia

Grande partecipazione e calorosi consensi per il Talk & Defilé “Arte Orafa della Magna Grecia antica e contemporanea”, svoltosi domenica 7 giugno sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, uno dei luoghi simbolo della cultura magnogreca in Calabria. L’iniziativa, organizzata in occasione dell’anniversario dell’Inner Wheel Club di Reggio Calabria, ha proposto un percorso tra storia, arte e tradizione orafa, richiamando l’attenzione del pubblico sul valore del patrimonio culturale della Magna Grecia.

Ad aprire la serata è stata l’archeologa Stefania Mancuso, che ha guidato i presenti in una relazione sulle origini, i simboli e le tecniche dell’oreficeria antica: “Gli splendidi gioielli, ispirati ai reperti e ai simboli dell’antichità magnogreca, hanno impreziosito la serata, regalando al pubblico un momento di rara eleganza e suggestione.” Tra i momenti più attesi, l’intervento del Maestro Gerardo Sacco, che ha raccontato il legame tra la sua produzione artistica e l’eredità culturale della Magna Grecia, evidenziando il percorso creativo che trasforma la memoria storica in gioielli contemporanei di grande valore artistico.

Il defilé e la valorizzazione della tradizione

Il momento culminante dell’evento è stato l’elegante defilé finale, durante il quale le socie del Club hanno indossato alcune creazioni del Maestro Sacco, dando vita a una sfilata che ha unito moda, cultura e tradizione in un’unica rappresentazione scenica. La serata si è conclusa con i ringraziamenti rivolti al Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il dott. Fabrizio Sudano, per l’accoglienza e la collaborazione che hanno reso possibile l’iniziativa.

La presidente dell’Inner Wheel Club di Reggio Calabria, Maria Concetta Zuco, ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineandone il valore culturale e sociale nel segno dei principi dell’associazione: amicizia, servizio e promozione della cultura. Il riconoscimento più significativo della serata è stato conferito al Maestro Gerardo Sacco, nominato Socio Onorario dell’Inner Wheel Club di Reggio Calabria, un tributo accolto con grande emozione e applausi da parte dei presenti, in segno di stima e riconoscimento per il suo contributo alla valorizzazione dell’identità culturale calabrese.