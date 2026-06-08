Reggio Calabria, successo al Circolo Crucitti per la conclusione del progetto “sport insieme”

Ci sono pomeriggi in cui lo sport si spoglia della sua veste puramente agonistica per indossare quella, ben più nobile, dell’umanità, dell’abbraccio e del riscatto sociale. È esattamente ciò che si è vissuto ieri al Circolo Tennis e Padel Crucitti di Reggio Calabria, in occasione del saggio finale che ha sancito la conclusione del progetto “Sport Insieme: inclusione, movimento, benessere”, promosso dal DLF (DopoLavoro Ferroviario). ​Un percorso straordinario durato un anno intero, completamente gratuito, che ha visto protagonisti assoluti 32 ragazzi diversamente abili. Con una gioia contagiosa e una passione travolgente, i ragazzi si sono cimentati in questi mesi nel tennis, nel padel e nel calcetto, dimostrando che non esistono barriere capaci di fermare l’entusiasmo.

L’importanza del progetto è stata suggellata dalla presenza dei vertici nazionali e locali del DLF

​L’importanza del progetto è stata suggellata dalla presenza dei vertici nazionali e locali del DLF. Al Circolo Crucitti sono giunti il Presidente Nazionale Pino Tuscano e il Presidente del DLF di Reggio Calabria Antonino Malara, insieme ad altri esponenti del sodalizio. ​L’emozione negli occhi dei presenti era tangibile. I dirigenti si sono congratulati calorosamente prima di tutto con i ragazzi, veri campioni di vita, e subito dopo, con profonda stima, si sono rivolti al presidente del circolo, Demetrio Crucitti. Definito da tutti il vero deus ex machina dell’iniziativa, Crucitti ha fatto dell’inclusione la propria ragione di vita, guidando questo progetto in maniera magistrale ed eccellente.

​Un tributo talmente straordinario che il Presidente Nazionale Pino Tuscano ha voluto omaggiare il presidente Crucitti, con un ricordo dei 100 anni del Dopolavoro Ferroviario, per lo straordinario lavoro svolto. Dal canto suo, il presidente locale Antonino Malara ha voluto ricordare le immense qualità umane e sportive di Crucitti, sottolineando un retroscena emblematico: la forte volontà del presidente del Circolo di inserire i ragazzi del progetto persino all’interno della grande manifestazione nazionale UISP Bicincittà 2026. I ragazzi, infatti, non solo sono stati coinvolti attivamente in conferenza stampa, ma hanno vissuto una giornata indimenticabile sfilando per la città a bordo del pullman scoperto dell’ATAM.

​Il momento delle premiazioni è stato un autentico concentrato di sentimenti

​Il momento delle premiazioni è stato un autentico concentrato di sentimenti. Tutti i 32 ragazzi sono stati premiati con degli attestati personalizzati e ciascuno ha ricevuto una coppa a ricordo di questo meraviglioso cammino. ​Un momento di profonda gratitudine ha visto poi protagonisti i responsabili delle strutture che hanno aderito al progetto: i rappresentanti di Casa Gullì, AGEDI e della Fattoria Sociale ARATEA sono stati infatti premiati sul campo per il loro encomiabile lavoro quotidiano, per la sinergia creata con il Circolo e per aver creduto fermamente in questa bellissima opportunità di crescita per i loro ragazzi.

Il presidente Crucitti ha consegnato alcune targhe speciali

​Successivamente, il presidente Crucitti ha voluto consegnare alcune targhe speciali che hanno toccato il cuore dei presenti:

al Maestro Antonello Catalano: un momento di rara intensità. Antonello, ragazzo speciale, è cresciuto letteralmente all’interno del circolo con la racchetta in mano, sempre al fianco del presidente Crucitti (suo mentore), con cui ha condiviso tappe storiche, compresa l’emozionante udienza del passato dinanzi a Papa Giovanni Paolo II;

al Presidente Nazionale Pino Tuscano e al Presidente Locale Antonino Malara: omaggiati da Crucitti con targhe di ringraziamento per aver creduto fermamente nel valore sociale dello sport e per il costante, prezioso supporto garantito al Circolo.

​A coronamento di una giornata indimenticabile, il presidente Crucitti ha dedicato e offerto un gradito momento di ristoro per tutti i partecipanti, le famiglie e gli ospiti, in un clima di autentica festa familiare.

​Il Circolo Tennis e Padel Crucitti taglia un altro traguardo di puro valore. Da oltre 40 anni, questa realtà reggina dimostra cosa significhi fare sport sul serio: un luogo dove i valori sani della condivisione vengono praticati ogni giorno, lontano dai riflettori esasperati del risultato a tutti i costi. Abili, siano essi con disabilità mentali, fisiche o non vedenti.

In questo contesto, il progetto “Sport Insieme” non è un caso isolato, ma la continuazione di una missione ben precisa: da oltre 30 anni, infatti, il Circolo Crucitti apre le sue porte e svolge attività sportiva dedicata ai ragazzi diversamente abili, siano essi con disabilità mentali, fisiche o non vedenti.

​Sicuramente lo sport è gara, è competizione, è vittoria, ma la giornata di ieri ci ha ricordato che, prima di ogni cosa, lo sport è aggregazione, inclusione e rispetto. La nostra società ha un disperato bisogno di ambienti così sani per far crescere i nostri ragazzi. Il Circolo Crucitti e il suo Presidente ne hanno dato, e continuano a dare, la dimostrazione più alta e cristallina. ​Grande plauso al DLF, al Circolo Crucitti, ai responsabili dei centri e a tutti i meravigliosi ragazzi: oggi, a vincere, è stata l’umanità.