Reggio Calabria, spiaggia del Parco Lineare Sud nel degrado: la denuncia di una cittadina | VIDEO

Arriva alla redazione di StrettoWeb una segnalazione che punta i riflettori sulle condizioni della spiaggia del Parco Lineare Sud a Reggio Calabria. A denunciare la situazione è una cittadina, arrivata in città per trascorrere momenti di relax, che si è invece trovata davanti a uno scenario definito “vergognoso”. Nel suo messaggio, corredato anche da un video, la lettrice racconta di una spiaggia in cui si riscontra la presenza diffusa di spazzatura sul mare e lungo la battigia, una condizione che comprometterebbe completamente la vivibilità e la fruizione di uno degli spazi potenzialmente più attrattivi del litorale urbano.

Il degrado della spiaggia e l’accumulo di rifiuti

Secondo quanto riportato nella segnalazione, l’area costiera del Parco Lineare Sud si presenterebbe in condizioni di forte degrado, con rifiuti lasciati sulla spiaggia e segni evidenti di incuria. La cittadina parla di una situazione in cui “si mangia e si butta di tutto”, evidenziando un quadro di mancato rispetto degli spazi pubblici. Il problema della spazzatura in spiaggia viene descritto come una criticità evidente, che non solo rovina il paesaggio ma incide anche sulla percezione complessiva della città da parte di residenti e visitatori. Un contesto che, secondo la segnalazione, appare lontano dall’immagine turistica che Reggio Calabria vorrebbe promuovere.

La denuncia della cittadina: “vergognoso”

Nel messaggio inviato alla redazione, il tono della denuncia è netto e carico di amarezza. La cittadina, visibilmente delusa dalla situazione riscontrata, ripete più volte la parola “vergognoso” per descrivere lo stato della spiaggia e la presenza di rifiuti sul litorale. L’esperienza di chi arriva a Reggio Calabria per godere del mare si trasformerebbe così in una percezione negativa, con un impatto diretto sull’immagine del Parco Lineare Sud come spazio pubblico destinato al relax e alla socialità.

Una criticità che richiama l’attenzione sul decoro urbano

La segnalazione si inserisce in un contesto più ampio di attenzione al tema del decoro urbano e della manutenzione delle aree costiere. La presenza di spazzatura sul mare e sulla spiaggia del Parco Lineare Sud rappresenta, secondo quanto riportato, un problema che necessita interventi mirati e costanti. Il video allegato alla denuncia rafforza la percezione di una situazione che, se non affrontata, rischia di compromettere ulteriormente la qualità degli spazi pubblici e l’esperienza di chi sceglie il litorale reggino per trascorrere il proprio tempo libero.