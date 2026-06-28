Reggio Calabria, soluzioni in resina al centro del seminario tecnico “Rinnovare e proteggere senza demolire” 

Nella splendida cornice di Villa Genoese Zerbi a Reggio Calabria si è svolto, lo scorso 26 giugno 2026, il seminario tecnico “Rinnovare e proteggere senza demolire – Soluzioni in resina Membrapol” , un appuntamento dedicato ai professionisti dell’edilizia, della progettazione e del recupero del patrimonio edilizio. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento sulle più moderne tecnologie per il risanamento, l’impermeabilizzazione e la protezione delle superfici attraverso l’utilizzo delle resine, sistemi che consentono di intervenire su edifici esistenti riducendo tempi, costi e demolizioni.

Membrapol sviluppa, infatti, soluzioni innovative per impermeabilizzazioni, pavimentazioni in resina e interventi di recupero edilizio, con prodotti progettati per garantire elevate prestazioni, durabilità e continuità delle superfici. L’evento nasce dalla collaborazione tra AIDIA Reggio Calabria, Edil Decoration e Membrapol, resa possibile dall’accordo di sponsorizzazione annuale di cui AIDIA si avvale per sostenere le proprie attività istituzionali.

Un’importante sinergia che consente all’Associazione, realtà no profit, di promuovere iniziative formative e culturali, favorendo la crescita professionale dei propri associati e il costante sviluppo delle attività associative.

L’apertura dei lavori è stata affidata all’Ing. Margherita Tripodi, Presidente di AIDIA Reggio Calabria, che ha introdotto il tema del seminario e sottolineato il valore della collaborazione tra associazioni e aziende nella diffusione della cultura tecnica. A seguire, il Geom. Umberto De Stefano, Responsabile Tecnico di Membrapol, ha rivolto i saluti ai partecipanti e introdotto i tecnici dell’azienda, dando avvio alla sessione tecnico-scientifica. La parte tecnica del seminario è stata affidata agli interventi dell’Ing. Vincenzo Di Sclafani e dell’Arch. Mario Badagliacca, che hanno illustrato le caratteristiche dei sistemi in resina Membrapol, approfondendone applicazioni, vantaggi e casi pratici. Particolarmente apprezzati anche gli interventi conclusivi dell’Arch. Mariella Sicari, Consigliere AIDIA Reggio Calabria, e dell’Arch. Paola Redi, Tesoriere AIDIA Reggio Calabria.

Le due professioniste, socie AIDIA hanno condiviso la loro esperienza diretta nell’utilizzo dei sistemi dell’azienda, presentando attraverso slide alcuni interventi realizzati e raccontando come tali soluzioni abbiano risposto efficacemente alle esigenze progettuali e di recupero edilizio. Il confronto finale ha offerto ai presenti l’opportunità di approfondire le tematiche trattate e di dialogare direttamente con relatori e tecnici. La serata si è poi conclusa in un clima conviviale con un aperitivo accompagnato da DJ set, ulteriore occasione di networking tra professionisti del settore.

Un appuntamento che ha confermato come la collaborazione tra associazioni, imprese e professionisti rappresenti un elemento fondamentale per promuovere innovazione, formazione e qualità nel mondo dell’edilizia e della riqualificazione del patrimonio esistente.