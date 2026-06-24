Reggio Calabria, sei nuovi Commissari della Polizia di Stato in servizio nella provincia

La Questura di Reggio Calabria accoglie sei Funzionari della Polizia di Stato, assegnati dal Capo della Polizia dopo aver frequentato il 114° corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, che a partire da oggi iniziano a prestare servizio sul territorio reggino.

Si tratta del Commissario Chiara Paludetti, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina, del Commissario Nives Ingemi, laureata in Giurisprudenza presso l’Università Telematica Pegaso, del Commissario Giuseppe Leone, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, del Commissario Teresa Migliorini, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia, del Commissario Vincenzo Carnà, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, e del Commissario Delia Latella, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

I Funzionari sono stati ricevuti dal Questore Paolo Sirna, che ha rivolto loro un caloroso saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro per il nuovo incarico. Nel corso della mattinata, gli stessi sono stati ricevuti anche dal Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro, che ha sottolineato l’importanza del loro percorso professionale al servizio della comunità e delle istituzioni del territorio.

Ai nuovi Funzionari, tutto il personale della Polizia di Stato della provincia di Reggio Calabria rivolge il più cordiale benvenuto nella grande famiglia della Polizia di Stato e nella città di Reggio Calabria, nella certezza che sapranno svolgere il delicato compito loro affidato con competenza, dedizione e spirito di servizio.