Reggio Calabria, scontro frontale tra auto e minicar: due giovani feriti gravemente

Un grave incidente stradale si è verificato in provincia di Reggio Calabria nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno e precisamente lungo la strada che collega Rizziconi a Castellace. Intorno alle 17.30, per cause ancora in corso di accertamento, una minicar e un Fiat Doblò si sono scontrati frontalmente, provocando il ferimento di tre persone. Le conseguenze più serie sono state riportate dai due giovani che viaggiavano a bordo della minicar, rimasti intrappolati tra le lamiere dopo il violento impatto.

Secondo le prime informazioni disponibili, lo scontro è avvenuto in un tratto stradale del territorio reggino dove sono immediatamente scattati i soccorsi. L’urto frontale è stato particolarmente violento e ha causato l’accartocciamento della minicar, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare gli occupanti del piccolo veicolo. La dinamica dell’incidente resta al momento al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Minicar accartocciata dopo l’impatto frontale

Ad avere la peggio, nello scontro tra auto e minicar, sono stati i due occupanti della minicar. Il veicolo, a seguito dell’impatto con il Fiat Doblò, si è deformato in maniera significativa, rendendo complesse le operazioni di estrazione. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Polistena, che ha lavorato per mettere in sicurezza l’area e liberare i feriti rimasti all’interno dell’abitacolo.

La conducente della minicar, una ragazza minorenne, è apparsa fin da subito in condizioni particolarmente serie. Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario, è stato disposto il trasferimento urgente in elisoccorso al GOM di Reggio Calabria. La giovane è stata trasportata in codice rosso, segno della gravità del quadro clinico riscontrato dai soccorritori.

Due giovani in codice rosso, ferito anche il conducente del Doblò

In codice rosso è stato trasferito anche il passeggero della minicar, un giovane da poco maggiorenne. Per lui è stato disposto il trasporto all’ospedale di Polistena, dove è arrivato dopo i primi interventi di emergenza effettuati sul luogo dello schianto. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, anche se ulteriori dettagli sanitari non sono stati resi noti.

Ferito anche il conducente del Fiat Doblò, coinvolto nello scontro frontale. L’uomo è stato soccorso e trasferito nello stesso presidio ospedaliero di Polistena, ma con un codice giallo. Le sue condizioni, pur richiedendo accertamenti e cure, sarebbero dunque meno gravi rispetto a quelle dei due giovani che si trovavano sulla minicar.

Sul posto Vigili del Fuoco, soccorritori e forze dell’ordine

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente dopo la segnalazione dell’incidente. I Vigili del Fuoco di Polistena hanno operato per estrarre i feriti dall’abitacolo della minicar e per garantire la sicurezza dell’area interessata dallo schianto. Parallelamente, il personale sanitario ha prestato le prime cure ai feriti, disponendo poi i trasferimenti verso gli ospedali in base alla gravità delle condizioni.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Tra gli aspetti da accertare ci sono la traiettoria dei due veicoli, il punto esatto dell’impatto e le eventuali cause che hanno portato allo scontro frontale. Al momento non risultano elementi definitivi sulle responsabilità, che potranno essere stabilite solo al termine degli accertamenti.

Traffico rallentato durante soccorsi e rilievi

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione stradale lungo la strada tra Rizziconi e Castellace. Durante le operazioni di soccorso, estrazione dei feriti, rilievo e messa in sicurezza, il traffico ha subito rallentamenti. La presenza dei mezzi di emergenza e la necessità di operare in sicurezza hanno richiesto particolare attenzione nella gestione della viabilità.

La strada è rimasta interessata dalle attività dei soccorritori fino al completamento delle operazioni più urgenti. Solo dopo la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza del tratto coinvolto è stato possibile procedere verso un progressivo ritorno alla normalità.

Accertamenti in corso sulla dinamica dello scontro

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica del grave incidente nel Reggino. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili a stabilire come sia avvenuto lo scontro tra la minicar e il Fiat Doblò. Saranno i rilievi effettuati sul posto, insieme agli eventuali riscontri tecnici, a fornire un quadro più chiaro sulle cause del sinistro.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza delle strade e sulla particolare vulnerabilità dei veicoli leggeri, come le minicar, in caso di impatti violenti con mezzi di dimensioni maggiori. Nel caso avvenuto tra Rizziconi e Castellace, le conseguenze più gravi hanno infatti riguardato i due giovani a bordo del piccolo veicolo, entrambi soccorsi in condizioni critiche e trasferiti in ospedale con la massima urgenza.

Le prossime ore saranno decisive per conoscere l’evoluzione delle condizioni dei feriti e per completare gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Al momento, il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite, due delle quali in codice rosso.