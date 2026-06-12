Reggio Calabria, scompare Demetrio Porcino: il barista che ha fatto sentire a casa generazioni intere

La città di Reggio Calabria piange la scomparsa di Demetrio Porcino, storico volto del Bar Porcino e Ligato, vero e proprio punto di riferimento per chi è cresciuto al Viale Quinto. In queste ore, sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando da amici, clienti e cittadini che hanno condiviso con lui momenti di vita quotidiana, tra sorrisi, battute e aneddoti di infanzia e adolescenza. Con il suo caratteristico sorriso e la sua allegria contagiosa, Demetrio Porcino aveva il dono di far sentire chiunque a casa propria. Il bar che gestiva, diventato un’istituzione del quartiere, era molto più di un semplice luogo di ristoro: rappresentava uno spazio di incontro, di comunità e di scambio di emozioni. Migliaia di reggini hanno conservato ricordi indelebili di chiacchiere, risate e momenti condivisi davanti a un caffè o a una colazione.

Un simbolo di comunità e tradizione

Il contributo di Porcino al Viale Quinto e al quartiere di Gebbione va oltre il semplice ruolo di barista. La sua presenza quotidiana ha segnato la vita di generazioni intere, diventando un simbolo di continuità e affetto nella comunità. I ricordi della sua capacità di ascoltare, consolare o semplicemente strappare un sorriso rimarranno impressi nella memoria collettiva dei cittadini. La sua morte lascia un vuoto profondo, non solo nel cuore dei familiari ma in tutta la città che lo considerava un riferimento affettivo e sociale. In queste ore, il sentimento di cordoglio e vicinanza si estende a tutta la famiglia Porcino, con testimonianze di affetto e messaggi che ricordano il valore umano e la generosità del compianto. La sua eredità, fatta di sorrisi, buonumore e dedizione al prossimo, continuerà a vivere nei racconti di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Reggio e soprattutto il quartiere di Gebbione lo ricorderanno per sempre

Il saluto a Demetrio Porcino si trasforma così in un omaggio a un uomo che ha saputo rendere speciale ogni momento della giornata di chiunque entrasse nel suo bar. Tra ricordi di infanzia, adolescenza e gioventù, la comunità di Reggio Calabria e il quartiere di Gebbione conserveranno per sempre la sua memoria, ricordandolo come simbolo di allegria, accoglienza e affetto. In queste ore di lutto, le parole di chi lo ha conosciuto si intrecciano in un coro unanime di gratitudine e di commozione, mentre la città si stringe intorno alla famiglia, condividendo un dolore che è anche celebrazione di una vita dedicata agli altri.