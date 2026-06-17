Reggio Calabria, ritorna il Premio Stefano Viola: grande ospite un ex allenatore della Reggina, protagonista in Serie A

La quinta edizione del premio “Stefano Viola” si svolgerà venerdì 19 giugno, alle ore 17.30, presso la struttura dell’Oasi Club Village, in località Pentimele a Reggio Calabria. A comunicarlo è l’Associazione Italiana Allenatori della provincia di Reggio Calabria, che rinnova un appuntamento diventato ormai una significativa consuetudine per tutti gli allenatori di calcio reggini e che sancisce il termine della stagione calcistica 2025/2026. La manita è servita. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, conferma il proprio ruolo nel calendario degli appuntamenti promossi dall’AIAC e quest’anno si presenta con un format rinnovato, mantenendo nella parte iniziale un interessante incontro di aggiornamento tecnico destinato a tutti gli allenatori di calcio.

Relatore dell’incontro sarà l’autorevole mister Giancarlo Camolese, Vicepresidente AIAC nazionale, allenatore UEFA Pro e docente del Settore Tecnico F.I.G.C. Camolese affronterà un clinic tecnico sul tema: “come il calcio di alto livello può ispirare il settore giovanile ed i dilettanti”. L’evento sarà moderato da mister Giuseppe Carella. Interverranno, come già anticipato, oltre al tecnico piemontese che guidò la Reggina nella stagione 2022/2003, anche il Presidente Regionale A.I.A.C. Girolamo Mesiti e il Presidente Provinciale Pasquale Sorgoná.

A testimonianza dell’importanza ormai acquisita dallo “Stefano Viola” nel calendario nazionale degli eventi a marchio A.I.A.C., è da segnalare anche l’arrivo in riva allo Stretto del Dott. Massimo Bazzoni, amministratore delegato AIAC Service. La sua presenza darà ancora maggior prestigio alla cerimonia di consegna dei premi ai migliori allenatori reggini per la stagione sportiva appena conclusa, nelle categorie “Eccellenza”, “Promozione” e “Prima Categoria”.

La novità: “La Notte degli Allenatori”

Come anticipato, quest’anno il formato sarà innovativo rispetto alle passate edizioni. La manifestazione prevede infatti anche un’importante appendice denominata “La Notte degli Allenatori”, una vera e propria kermesse condotta da Nino Neri con la partecipazione di Pasquale Caprì.

All’interno dell’appuntamento saranno premiati i principali tecnici reggini che, nel corso della propria carriera, hanno dato lustro a tutto il movimento calcistico metropolitano. Un riconoscimento dovuto ad “insegnanti di vita e non solo di calcio”, parafrasando le parole di mister Carlo Ancelotti, i quali hanno svolto nel corso degli anni un ruolo di primaria importanza nella crescita e nella formazione tecnica e umana di svariate generazioni di calciatori reggini.

Il premio “Stefano Viola” e “La Notte degli Allenatori” rappresentano così un binomio di appuntamenti imperdibile per tutti gli addetti ai lavori, chiamato a concludere nel migliore dei modi il calendario di eventi dell’Associazione per la stagione sportiva 2025/2026. L’accesso sarà gratuito per tutti.

Giancarlo Camolese, scheda anagrafica e carriera da allenatore

Giancarlo Camolese, nato a Torino il 25 febbraio 1961, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Inizia la carriera di allenatore nelle giovanili della Saviglianese, squadra nella quale concluse la carriera di giocatore. Fu chiamato al Torino nel 1996 per fare l’allenatore in seconda della prima squadra guidata da Mauro Sandreani prima e Lido Vieri poi. La stagione successiva affianca prima Graeme Souness e poi Edy Reja, al quale lo stesso Camolese farà da vice.

Nel 1999 guida la formazione Primavera del Torino fino alle finali per il titolo nazionale. A fine ottobre del 2000 sostituisce in panchina l’esonerato Gigi Simoni, guidando la squadra alla promozione in Serie A e chiudendo il campionato al primo posto in Serie B. All’esordio in massima categoria ottenne la qualificazione in Intertoto con la squadra granata, venendo poi esonerato a ottobre 2002, sebbene avesse guadagnato più punti dell’anno precedente. Nella stagione 2003-2004 subentrò a Franco Colomba alla guida della Reggina in Serie A, conducendo la squadra amaranto alla salvezza.

Nella stagione successiva rimase inattivo, nonostante sia stato molto vicino ad allenare la Lazio, sua ex squadra da calciatore. Tornò ad allenare nel luglio 2005, quando diventò allenatore del Vicenza, ottenendo la salvezza all’ultima giornata e venendo riconfermato per la stagione 2006-2007. Il 10 ottobre 2007 subentrò a Fernando Orsi alla guida del Livorno, ultimo in classifica in Serie A. Dopo un buon recupero con la squadra, che totalizza 20 punti in dodici partite e dall’ultimo posto sale al 13º posto con +5 sulla zona retrocessione, la squadra retrocede.

Dal 24 marzo 2009 è nuovamente sulla panchina del Torino, dove subentra a Walter Novellino. Non riesce tuttavia a salvare la squadra granata dalla retrocessione, arrivata il 31 maggio 2009 dopo la sconfitta per 3-2 contro la Roma. Il 15 ottobre 2012, dopo una lunga assenza dalla panchina, Camolese ricomincia ad allenare diventando il tecnico della Pro Vercelli, neopromossa in Serie B, subentrando a Maurizio Braghin, ma l’esperienza ha termine dopo 13 giornate.

Il 20 ottobre 2015 assume l’incarico di allenatore del Chiasso, club di seconda divisione svizzera, subentrando con un contratto valido fino al giugno 2016. Sotto la sua guida i rossoblù chiudono la stagione al settimo posto, mantenendo la categoria. Attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente A.I.A.C. ed è docente del Settore Tecnico F.I.G.C..