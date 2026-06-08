Reggio Calabria, ritardi e disagi nei ripristini stradali al Cep di Archi: cittadini chiedono intervento del neo sindaco

“Dal 3 di Giugno le strade di pertinenza Comunale del Cep di Archi interessati dai lavori della Ditta Tecno Appalti, sono interessate al ripristino definitivo, infatti i condomini di 4 isolati composti da 80 nuclei famigliari ciascuno, si ritrovano il divieto di sosta permanente, con rimozione forzata dal 3 di giugno al 6 di giugno si presume per scarificare e ripristinare il manto stradale rovinato dagli interventi della predetta ditta, che non curante delle necessità della cittadinanza soprattutto pedoni e motociclisti, ha ripristinato senza controllo delle Autorità Comunali preposte, in modo non del tutto adeguato e con caratteristiche che comprometterebbero la normale e sicura percorribilità delle strade interessate ai ripristini provvisori”. Lo afferma in una nota il Presidente di Enov e La Periferia, Salvatore D’Amico.

“La speranza di tutti i cittadini che la chiusura e l’interdizione delle strade per tutti questi giorni avrebbe comportato il ripristino delle strade adeguato e a norma, invece giorno 8 Lunedi a sorpresa i condomini trovano ancora l’asfalto scarificato e ripristinato solo parzialmente, quindi oltre al danno dei 4 giorni col divieto di sosta da tutti rispettato, c’è il risveglio ad ordinanza scaduta che turba tutti, perché per l’appunto le strade interessate con le dovute attrezzature si sarebbero potute ripristinare in max 2 giorni, invece dopo 6 giorni ancora sono scarificate e solo parzialmente ripristinate, speriamo che il Neo Sindaco si faccia carico di questo disagio ed imponga un ripristino adeguato delle strade che ad opera di Tecno Appalti non sono più sicure ne per i pedoni tantomeno per i motociclisti, e non parliamo solo di 4 isolati ma bensi di tutta la nazionale di Archi e strade interne a voler essere buoni, ma anche Gallico purtroppo a causa dei mancati controlli sul ripristino delle stesse da parte dei tecnici comunali non sono messe meglio”.

“Confidiamo nella capacità e nell’attenzione del Neo Eletto Sindaco, i cittadini hanno il diritto i percorrere in sicurezza le strade e le ditte hanno il dovere di ripristinare anche se solo parzialmente in modo adeguato da non mettere a rischio la normale viabilità delle strade oggetto di tali interventi.. Laddove possibile spero che anche la nuova Presidente della 3 Circoscrizione Nord possa prendere atto e segnalare il tutto alle pertinenti autorità comunali”.