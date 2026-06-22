Reggio Calabria, risorse idriche e piante orticole: la lotta al cuneo salino parte dall’Università di Agraria | INTERVISTA

Si è svolto nella mattinata odierna, lunedì 22 giugno, dalle ore 09:30 alle 12:30, presso l’Aula Francesco Saverio Nesci del Dipartimento AGRARIA Università Mediterranea di Reggio Calabria, il convegno scientifico dal titolo: “Uso di risorse idriche non convenzionali e risposta di piante orticole per uso alimentare in aree affette da salinità – Risultati di indagini sperimentali”. L’incontro nasce per divulgare i risultati del progetto di ricerca “Indicazioni sull’uso di risorse idriche non convenzionali e sulla conseguente risposta produttiva di piante per uso alimentare in aree affette da siccità”, un’iniziativa scientifica cruciale finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria (Settore Agricoltura Caccia Pesca Micologia) e condotta dal Dipartimento AGRARIA dell’Ateneo reggino.

Gli esperti hanno posto sotto la lente di ingrandimento un tema di grande attualità come l’intrusione marina nelle falde acquifere. Questo fenomeno idrogeologico, noto come cuneo salino, spinge l’acqua del mare nel sottosuolo, contaminando le riserve d’acqua dolce. Un fenomeno che ha un forte impatto sull’agricoltura.

Per studiarlo al meglio, la ricerca ha analizzato gli effetti dell’irrigazione con con diversi livelli di salinità su colture tipiche come pomodoro, melanzana e peperoncino. Sfruttando le serre, i laboratori e le risorse del Dipartimento AGRARIA, gli studiosi hanno monitorato le risposte biologiche dei terreni, lo sviluppo delle piante e la qualità finale dei prodotti vegetali.

Dopo l’introduzione del moderatore prof. Angelo Maria Giuffrè, si sono alternati i Saluti istituzionali del Prof. Giuseppe Zimbalatti (Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea) e del Prof. Marco Poiana (Direttore del Dipartimento AGRARIA).

Contributi scientifici (Dipartimento AGRARIA): Prof. Angelo Maria Giuffrè (Responsabile Scientifico del Progetto), Prof. Agostino Sorgonà (Referente Unità di Ricerca 2), Prof. Demetrio Antonio Zema (Referente Unità di Ricerca 3) e Dott.ssa Miriam Arianna Boninsegna (Borsista di ricerca).

Interventi tecnici e professionali: Dott. Agr. Michele Valenzise (Presidente ODAF Reggio Calabria), Dott.ssa Stefania Crucitti (Vice-Presidente OTA Basilicata e Calabria), Giuseppe Canale (Presidente Confagricoltura Reggio Calabria), Federica Basile (Presidente Coldiretti Reggio Calabria) e Salvatore Borruto (Presidente CIA Calabria Sud).