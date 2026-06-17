Reggio Calabria, riparata la perdita d’acqua in Contrada Maldariti: dopo la denuncia di StrettoWeb arriva l’intervento

A Reggio Calabria, in Contrada Maldariti, nella zona di Ravagnese, la perdita d’acqua segnalata oggi dai residenti è stata finalmente riparata. Dopo la denuncia pubblicata su StrettoWeb, in cui i cittadini avevano raccontato una situazione diventata ormai insostenibile tra carenza idrica, rubinetti a secco e acqua dispersa lungo la strada, è arrivato l’intervento atteso. La foto scattata sul posto mostra l’area interessata dalla riparazione, con la presenza della rete arancione di delimitazione e il tratto di strada in cui è stato effettuato il lavoro. Un segnale concreto per i residenti, che nei giorni scorsi avevano espresso forte esasperazione per un paradosso difficile da accettare: l’acqua mancava nelle abitazioni mentre continuava a fuoriuscire sull’asfalto.

Dopo la segnalazione dei cittadini arriva l’intervento

La vicenda aveva acceso l’attenzione sulla condizione vissuta da diverse famiglie di Maldariti, costrette a fare i conti con disagi quotidiani legati alla mancanza d’acqua. I residenti avevano denunciato non solo la difficoltà di svolgere le normali attività domestiche, ma anche la frustrazione nel vedere una risorsa preziosa disperdersi per strada nonostante le ripetute segnalazioni. L’intervento di riparazione rappresenta quindi una prima risposta concreta alle richieste della comunità. La perdita, che aveva alimentato rabbia e indignazione, è stata sistemata e l’area risulta ora interessata dai lavori di ripristino. Resta forte, però, la richiesta dei cittadini affinché l’attenzione sulla rete idrica di Reggio Calabria non si fermi a un singolo episodio, ma prosegua con controlli e interventi capaci di prevenire nuovi disservizi.

Contrada Maldariti, resta il tema della carenza idrica

La riparazione della perdita è certamente una buona notizia per i residenti, ma non cancella del tutto il problema più ampio della carenza idrica a Reggio Calabria. La segnalazione arrivata da Contrada Maldariti aveva infatti messo in evidenza una condizione di disagio che, secondo i cittadini, si trascina da tempo e riguarda la continuità del servizio nelle abitazioni. L’acqua è un bene essenziale e la sua mancanza incide direttamente sulla qualità della vita delle famiglie, soprattutto nei periodi più caldi e nelle case in cui vivono anziani, bambini o persone fragili. Per questo motivo, pur accogliendo positivamente la riparazione della perdita, i residenti continuano a chiedere interventi strutturali e un monitoraggio costante della rete.

La richiesta dei residenti: controlli e manutenzione costante

L’intervento effettuato in Contrada Maldariti dimostra che le segnalazioni dei cittadini possono portare a risultati concreti. Ora, però, la speranza degli abitanti della zona è che la riparazione non resti un episodio isolato, ma diventi parte di una più ampia attività di manutenzione della rete idrica. I residenti chiedono che vengano individuate tempestivamente eventuali nuove perdite, che le criticità vengano affrontate prima che diventino emergenze e che venga garantita una distribuzione dell’acqua più regolare. La vicenda di Maldariti conferma ancora una volta quanto sia importante ascoltare le segnalazioni del territorio e intervenire con rapidità, soprattutto quando in gioco c’è un servizio primario.

Una prima risposta dopo giorni di esasperazione

Dopo giorni di proteste e amarezza, la riparazione della perdita rappresenta una prima risposta alle preoccupazioni dei cittadini di Contrada Maldariti. L’immagine dell’area transennata e del tratto interessato dai lavori racconta un intervento atteso, arrivato dopo la denuncia pubblica di una situazione che aveva provocato forte malcontento. La comunità adesso si augura che questo passo sia seguito da ulteriori verifiche e da una gestione più attenta delle criticità presenti sul territorio. Perché riparare una perdita è importante, ma garantire ai cittadini un servizio idrico regolare, efficiente e dignitoso resta la vera priorità.