Reggio Calabria, rifiuti ed erbacce in via Livari: la segnalazione di un cittadino indignato | FOTO

Un cittadino di Reggio Calabria ha inviato alla redazione di StrettoWeb una segnalazione per denunciare alcune criticità presenti nella zona di via Livari. Secondo quanto riferito, in diversi punti della strada sarebbero presenti da mesi cumuli di rifiuti lasciati sul suolo pubblico e non ancora rimossi. La situazione, racconta il cittadino, contribuirebbe a restituire un’immagine di forte degrado urbano in una zona della città che avrebbe invece bisogno di maggiore attenzione, pulizia e manutenzione costante. La segnalazione punta i riflettori su un problema che riguarda non solo il decoro, ma anche la vivibilità quotidiana dei residenti.

Strade e marciapiedi sporchi, tra erbacce e deiezioni canine

Oltre alla presenza dei rifiuti in strada, il lettore segnala anche lo stato di scarsa pulizia di strade e marciapiedi, descritti come sporchi e invasi dalle erbacce. A rendere ancora più problematica la situazione ci sarebbero anche le deiezioni canine, che in alcuni tratti renderebbero difficoltoso e poco igienico il passaggio dei pedoni.

Il quadro tracciato dal cittadino evidenzia dunque una condizione di disagio che, secondo la segnalazione, andrebbe avanti da tempo e che richiederebbe interventi mirati per restituire dignità e decoro alla zona. Via Livari, come molte altre arterie urbane, rappresenta uno spazio quotidianamente attraversato da residenti e cittadini, motivo per cui la cura dell’area assume un valore importante per la qualità della vita.

L’appello per più decoro nella zona

Attraverso la segnalazione inviata a StrettoWeb, il cittadino chiede che venga prestata maggiore attenzione a via Livari e che si intervenga per rimuovere i cumuli di rifiuti, pulire i marciapiedi e contrastare la presenza di erbacce e sporcizia. “Spero che dopo questa segnalazione si dia più decoro a questa via della città”, scrive il lettore, auspicando un intervento che possa migliorare le condizioni dell’area e restituire ai residenti una strada più pulita, ordinata e vivibile.