Reggio Calabria, rifiuti bruciati e degrado a Santa Domenica di Gallico. La denuncia: “siamo abbandonati”

“Buon pomeriggio sono il sig. De Salvo Antonino, volevo segnalare alla redazione il degrado in cui ci ritroviamo a vivere ogni giorno, sia nelle ore diurne sia in quelle notturne, nella zona di Santa Domenica a Gallico Sup. Parecchie segnalazioni sono state fatte in quanto ogni giorno persone anonime bruciano l’immondizia che viene abusivamente buttata in mezzo alla strada dopo che qualche tempo fa sono stati bruciati anche i cassonetti dei rifiuti. La situazione sta diventando ingestibile, soprattutto in virtù del fatto che ci si sente abbandonati dalle istituzioni – chiamate ai vigili del fuoco senza riscontro per carenza di personale e segnalazioni mai riscontrate. Grazie mille”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb.