Reggio Calabria, rattoppi sull’asfalto a Pellaro. La denuncia di una cittadina: “quanto durerà questo ripristino?”

“Buongiorno Direttore oggi pomeriggio percorrendo via Ribergo a Pellaro noto due operatori dotati di palazzo e pico che dal loro camioncino estraggono un sacco di bitume e dopo averlo sparso nella buca lo compattano con la pala mentre le autovetture attraversano quel tratto di strada. Premetto che immagini nel corso degli ultimi 12 anni sono stati la regola a dispetto di acquazzoni in corso, traffico intenso tutte situazioni che mal si addicono alle attività di ripristino del manto stradale. La domanda mia è una sola…ma quel ripristino quanto durerà?”. E’ questa la segnalazione di una cittadina di Reggio Calabria e lettrice di StrettoWeb, Maria Stella Grassetti.

“C è un direttore dei lavori che sovrintende queste attività e che provvederà a verificare l esecuzione. Perché ciò che mi domando è se questi lavori vengono effettuati in maniera sbagliata e si spende ad esempio 10 euro e dopo dieci giorni torneranno a rattoppare quella stessa buca spendendo sempre dieci euro si creerà un danno economico all’Ente? Io credo che sia ora di dire basta a queste riparazioni last minute a spese dei cittadini e forse mi consenta anche le ditte che operano in questo modo grossolano dovrebbero smetterla. Una mia opinione personale ma che negli anni ha trovato concordi tante persone. Sindaco ci pensi Lei fermi questo danno economico e riguardi con attenzione gli affidamento affinché ciò che era non sia più”.