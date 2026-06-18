Reggio Calabria, Piazza Sant’Agostino nel degrado: il Comitato chiede controlli e un incontro urgente con le autorità

A Reggio Calabria torna a far discutere la situazione di Piazza Sant’Agostino, uno degli spazi urbani più significativi del centro cittadino, da tempo oggetto dell’attenzione di residenti, frequentatori e associazioni civiche. Il Comitato Piazza Sant’Agostino ha diffuso un nuovo comunicato per segnalare una condizione che viene definita “insostenibile” e per chiedere alle autorità competenti un intervento tempestivo e coordinato. Secondo quanto riferito dal Comitato, nonostante le precedenti istanze e gli appelli già avanzati in passato, nella piazza continuerebbero a registrarsi episodi di degrado sociale, con la presenza reiterata di persone che, a detta dei residenti, determinerebbero situazioni di disagio, disturbo e tensione. Il problema, sottolinea il Comitato, non sarebbe soltanto legato al decoro urbano, ma soprattutto alla possibilità concreta per famiglie, anziani e bambini di vivere serenamente uno spazio pubblico che dovrebbe essere aperto, sicuro e fruibile.

Reggio Calabria, la piazza che dovrebbe unire diventa luogo di disagio

Nel documento inviato agli organi di informazione, il Comitato evidenzia come Piazza Sant’Agostino sia diventata, in diversi momenti della giornata, difficilmente frequentabile proprio da quelle categorie che più dovrebbero beneficiarne. Famiglie, persone anziane, bambini e residenti sarebbero spesso costretti ad allontanarsi per evitare di assistere o restare coinvolti in comportamenti giudicati sconvenienti e in episodi descritti come incompatibili con la normale convivenza civile.

La piazza, nel racconto dei cittadini, rischia così di perdere la sua funzione naturale di luogo di incontro e socialità. Uno spazio pubblico, soprattutto nel cuore di Reggio Calabria, dovrebbe rappresentare un presidio di comunità, un punto di riferimento per il quartiere e per l’intera città. Quando però la percezione di insicurezza cresce e la presenza delle famiglie diminuisce, il rischio è quello di un progressivo svuotamento sociale, con la conseguenza di lasciare il campo proprio alle situazioni che alimentano degrado e marginalità.

Le richieste alle autorità: controllo, vigilanza e sicurezza

Il Comitato Piazza Sant’Agostino ha indirizzato una lettera al Procuratore della Repubblica, al Prefetto, al Questore, al Comandante dei Carabinieri e al Sindaco di Reggio Calabria, chiedendo una “decisa ripresa dell’azione” e, se ritenuto utile, un nuovo incontro per rilanciare le attività di controllo e vigilanza nell’area. L’obiettivo dichiarato è quello di ripristinare un presidio costante e una gestione attenta della socialità nella piazza, in continuità con quanto già avvenuto in passato. Il Comitato richiama infatti l’incontro dell’ottobre 2024 con il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico, occasione che, secondo i cittadini, aveva portato a risultati concreti grazie a un’intensa attività di verifica, controllo e intervento da parte delle autorità competenti.

Il precedente incontro in Prefettura e gli effetti positivi

Nella lettera, il Comitato ricorda che le proteste e le segnalazioni di abitanti e frequentatori avevano già portato, nell’ottobre 2024, a una riunione in Prefettura con il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico. A quell’incontro avrebbero preso parte il Prefetto, il Questore, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco e il Comandante della Polizia Locale. Secondo il Comitato, quella fase si rivelò decisiva. Gli impegni assunti dalle istituzioni sarebbero stati rispettati e, nelle settimane successive, grazie ad azioni di vigilanza continua e a interventi mirati, la situazione in Piazza Sant’Agostino avrebbe registrato un miglioramento sensibile. Alcuni soggetti ritenuti più problematici sarebbero stati fermati e allontanati, anche attraverso provvedimenti di divieto di riavvicinamento.

Il ritorno delle criticità in Piazza Sant’Agostino

Il sollievo, secondo quanto denunciato dal Comitato, non sarebbe però durato a lungo. Dopo alcuni mesi, il presunto allentamento della continuità nei controlli avrebbe favorito il ritorno di situazioni critiche e di episodi di disagio. La piazza, si legge nella ricostruzione dei cittadini, avrebbe ripresentato problemi già emersi in passato, con momenti prolungati di difficoltà sul piano della socialità e della civile condivisione degli spazi.

Il Comitato parla del ritorno e della permanenza di soggetti ubriachi o disturbati e segnala la possibile presenza di persone già destinatarie di provvedimenti di allontanamento. Si tratta di affermazioni che il Comitato sottopone all’attenzione delle istituzioni, chiedendo verifiche e interventi. Il punto centrale della richiesta resta quello di evitare che Piazza Sant’Agostino diventi nuovamente un luogo percepito come inaccessibile o insicuro da parte della cittadinanza.

Famiglie, anziani e bambini lontani dalla piazza

Uno degli aspetti più rilevanti della denuncia riguarda l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Il Comitato sottolinea come la situazione finisca per allontanare proprio i soggetti più fragili o più legati alla dimensione comunitaria dello spazio pubblico. Famiglie con bambini, anziani e residenti eviterebbero la piazza per non trovarsi coinvolti in episodi di disturbo o in situazioni imbarazzanti.

Questo elemento è centrale anche in una prospettiva di sicurezza urbana. La vivibilità di un luogo pubblico non dipende soltanto dall’assenza di reati, ma anche dalla percezione di tranquillità, dalla possibilità di sostare senza timore, dalla presenza di persone diverse e dalla capacità di una comunità di riconoscersi nei propri spazi. Quando una piazza viene abbandonata da chi la vive in modo ordinario, il degrado sociale tende a rafforzarsi e a diventare sempre più difficile da contrastare.

L’appello al Sindaco e alle istituzioni cittadine

La richiesta del Comitato Piazza Sant’Agostino chiama in causa anche il Sindaco di Reggio Calabria, destinatario della lettera insieme alle altre autorità competenti. Il tema, infatti, non riguarda esclusivamente l’ordine pubblico, ma anche la gestione dello spazio urbano, il decoro, la manutenzione sociale dei luoghi e la capacità dell’amministrazione di garantire una fruizione equilibrata dei beni comuni.

La piazza viene descritta come un luogo cittadino di grande rilevanza sociale, da tutelare con rigore. Proprio per questo il Comitato chiede che venga ripristinata un’attività di verifica continua e che si torni a un modello di collaborazione istituzionale capace di produrre effetti concreti. La richiesta non è soltanto repressiva, ma punta a ristabilire condizioni normali di convivenza, restituendo lo spazio alla comunità.

Sicurezza e socialità nel centro di Reggio Calabria

Il caso di Piazza Sant’Agostino si inserisce in un dibattito più ampio sulla qualità degli spazi pubblici nel centro di Reggio Calabria. Le piazze rappresentano luoghi simbolici, ma anche strumenti concreti di inclusione, relazione e presidio sociale. La loro cura non può essere limitata agli interventi urbanistici o alla manutenzione fisica: richiede presenza, ascolto, controllo e politiche capaci di tenere insieme sicurezza e coesione.

Il Comitato ricorda di essere attivo da anni, prima nella promozione della ristrutturazione della piazza e poi nella tutela dell’ambiente e della socialità dell’area. La nuova segnalazione nasce dunque da un percorso civico consolidato e da una conoscenza diretta dei problemi che interessano il quartiere. Per i residenti, l’obiettivo è evitare che gli sforzi compiuti negli anni vengano vanificati dal ritorno di condizioni di degrado.

La richiesta di un nuovo incontro per fare il punto

Nella lettera alle autorità, il Comitato chiede espressamente un nuovo incontro, qualora ritenuto utile, per fare il punto sulla situazione e rilanciare l’azione di controllo. La richiesta si muove nel solco della collaborazione già avviata dopo l’incontro del 2024, che viene indicato come un precedente positivo e come un modello da recuperare.

Un nuovo confronto con il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico potrebbe consentire di analizzare l’evoluzione della situazione, verificare eventuali criticità, valutare il rispetto dei provvedimenti già adottati e individuare nuove misure di prevenzione. Il Comitato chiede soprattutto tempestività, ritenendo che il protrarsi della situazione possa peggiorare ulteriormente la percezione di insicurezza e compromettere la fruizione della piazza.

Piazza Sant’Agostino, una questione di vivibilità e dignità urbana

La vicenda di Piazza Sant’Agostino non riguarda soltanto una singola area del centro di Reggio Calabria, ma pone una questione più ampia di vivibilità urbana. Ogni spazio pubblico sottratto alla fruizione serena dei cittadini rappresenta una perdita per l’intera comunità. Quando una piazza non è più percepita come un luogo accogliente, il problema non è solo del quartiere, ma dell’intera città.

Per questo l’appello del Comitato punta a riportare l’attenzione su una necessità concreta: garantire controlli, vigilanza e presenza istituzionale, ma anche restituire centralità alla socialità sana, alla partecipazione civica e alla tutela dei luoghi comuni. La richiesta alle autorità è quella di intervenire in tempi rapidi, affinché Piazza Sant’Agostino torni a essere uno spazio realmente accessibile a residenti, famiglie, anziani, bambini e frequentatori.

Il Comitato: “ripristinare le normali condizioni di convivenza civile”

In conclusione, il Comitato Piazza Sant’Agostino chiede una ripresa immediata e intensa dell’azione di controllo e vigilanza, oltre alla possibilità di un nuovo incontro con le istituzioni competenti. L’obiettivo è il ripristino delle normali condizioni di buona socialità e convivenza civile in una piazza che, secondo quanto già riconosciuto in passato, rappresenta un luogo cittadino di grande rilevanza sociale. La richiesta dei cittadini è chiara: non lasciare che il degrado torni a prevalere, non vanificare il lavoro istituzionale già svolto e garantire che uno spazio pubblico nel cuore di Reggio Calabria possa essere vissuto senza paura e senza disagio. La palla passa ora alle autorità, chiamate a valutare l’appello e a fornire un riscontro tempestivo a una comunità che chiede attenzione, sicurezza e rispetto.