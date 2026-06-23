Reggio Calabria, Piazza Orange nel degrado. La denuncia di un lettore: “tra le più sporche della città” FOTO

“Spett. redazione, Piazza Orange credo sia una delle piazze più zozze e sottolineo zozze di Reggio Calabria. Qui si parla di degrado e abbandono totale, non di semplice sporcizia. La piazza si trova in queste condizioni da tempo immemore; infatti, nel corso di questi anni sono state fatte molte segnalazioni. Questa piazza(cosi come tante altre)ha urgentemente bisogno di essere pulita, lavata e sottolineo lavata e messa in ordine, così come lo era tanti anni fa. Distinti saluti buon lavoro Ernesto per Reggio”. E’ questa la segnalazione inviata da un affezionato lettore di StrettoWeb Ernesto per Reggio e cittadino di Reggio Calabria.