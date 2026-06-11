Reggio Calabria, paura ad Arghillà: auto investe cinghiale di 70 kg, conducente sotto shock

Sabato sera, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Arghillà, quartiere nella zona nord di Reggio Calabria, quando una Audi Q2 è stata coinvolta in un impatto con un cinghiale di circa 70 kg. L’animale è morto sul colpo, mentre la macchina ha subito diversi danni significativi. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente è riuscito a evitare il peggio, ma è rimasto visibilmente spaventato dall’impatto improvviso. L’incidente si è verificato nel tratto extraurbano della località di Arghillà, in una zona spesso frequentata dalla fauna selvatica. Il conducente della Audi Q2, secondo testimoni, procedeva a velocità moderata quando il cinghiale ha attraversato improvvisamente la carreggiata. Nonostante la prontezza del guidatore, l’impatto è stato inevitabile. L’animale, di peso stimato intorno ai 70 kg, è morto sul colpo, mentre l’auto ha riportato danni consistenti alla parte anteriore e al paraurti.

Paura per il conducente e sicurezza stradale a rischio

Il conducente ha dichiarato di aver provato un grande spavento al momento dell’impatto, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. L’episodio ha sollevato nuovamente il tema della sicurezza stradale in aree extraurbane e della presenza di cinghiali e fauna selvatica sulle strade, fenomeno sempre più comune in molte zone rurali. Autorità locali e residenti hanno ribadito l’importanza di segnaletica adeguata e della prudenza alla guida, soprattutto nelle ore serali.

Danni al veicolo e interventi successivi

La Audi Q2 ha subito danni consistenti, richiedendo l’intervento di un carro attrezzi e successivamente una valutazione dei danni da parte dell’assicurazione. Gli esperti consigliano di mantenere sempre una distanza di sicurezza e di ridurre la velocità in aree boschive o rurali, dove la probabilità di incontrare animali di grandi dimensioni è più alta. In molti casi, gli impatti con la fauna selvatica possono provocare danni ingenti ai veicoli e rischi per la salute dei guidatori. L’incidente di sabato sera ad Arghillà rappresenta un monito per tutti gli automobilisti: la convivenza tra traffico e fauna selvatica richiede attenzione costante. Le autorità locali stanno valutando possibili interventi per incrementare la sicurezza stradale, come l’installazione di segnaletica luminosa o barriere protettive, in modo da ridurre il rischio di incidenti simili in futuro.

In sintesi, l’episodio sottolinea quanto sia fondamentale rispettare i limiti di velocità e prestare attenzione alla strada, soprattutto nelle aree dove è documentata la presenza di animali selvatici di grandi dimensioni. La combinazione tra prudenza e misure preventive può salvare vite e ridurre i danni materiali.