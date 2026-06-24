Reggio Calabria, ordinanze del Sindaco sul divieto di balneazione: ecco dove non si può fare il bagno. Ma tre zone tornano balneabili | ELENCO

Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, con le apposite ordinanze n° 78 e n° 79 del 22 giugno 2026, ha aggiornato la mappa riguardante il livello di balneazione nei tratti costieri della città, da nord a sud. Sono nove quelli in cui non è possibile fare il bagno, tutti tratti già non balneabili e a cui è stato dunque confermato il divieto. Ma la buona notizia è che tre spiagge in cui vigeva il divieto sono ora tornate di nuovo balneabili, passando da un livello scarso a un livello sufficiente e buono. Si tratta delle spiagge Catona Bar Reitano (buono), Gallico Lido Mimmo (sufficiente) e Pentimele (sufficiente). Di seguito la panoramica con i livelli di balneazione nelle spiagge della città, da eccellente a scarso.

Questo l’elenco con i tratti costieri considerati balneabili: spiccano le zone di Pellaro e Bocale, dove l’acqua è eccellente.

DENOMINAZIONE TRATTO COSTIERO CLASSE LIDO KALURA (Villa San Giovanni) ECCELLENTE CATONA – CENTRO SVIZZERO BUONA CATONA – BAR REITANO BUONA GALLICO – FATA MORGANA SUFFICIENTE GALLICO – LIDO MIMMO SUFFICIENTE GALLICO – CAMPING BUONA PENTIMELE ECCELLENTE OASI ECCELLENTE LIDO CAPONERA ECCELLENTE CIRCOLO VELICO SUFFICIENTE RAVAGNESE – AEROPORTO BUONA S.GREGORIO – TEMESA N BUONA PELLARO – OCCHIO DI PELLARO ECCELLENTE PELLARO – MARTORANA ECCELLENTE PUNTA PELLARO ECCELLENTE BOCALE 2 – LIDO CC ECCELLENTE BOCALE 2 – STAZ. FF.SS. ECCELLENTE BOCALE – SPIAGGIA CALIPSO ECCELLENTE

Questi, dunque, quelli che tornano ad essere balneabili, cioè quelli a cui è stato revocato il divieto:

DENOMINAZIONE TRATTO COSTIERO CLASSE CATONA – BAR REITANO BUONA GALLICO – LIDO MIMMO SUFFICIENTE PENTIMELE SUFFICIENTE

Questi, invece, quelli in cui NON è possibile fare il bagno, perché vige il divieto di balneazione. Si tratta soprattutto delle aree del centro e di qualche zona tra nord e sud della città: