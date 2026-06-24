Reggio Calabria, ordinanze del Sindaco sul divieto di balneazione: ecco dove non si può fare il bagno. Ma tre zone tornano balneabili | ELENCO

Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, con le apposite ordinanze n° 78 e n° 79 del 22 giugno 2026, ha aggiornato la mappa riguardante il livello di balneazione nei tratti costieri della città, da nord a sud. Sono nove quelli in cui non è possibile fare il bagno, tutti tratti già non balneabili e a cui è stato dunque confermato il divieto. Ma la buona notizia è che tre spiagge in cui vigeva il divieto sono ora tornate di nuovo balneabili, passando da un livello scarso a un livello sufficiente e buono. Si tratta delle spiagge Catona Bar Reitano (buono), Gallico Lido Mimmo (sufficiente) e Pentimele (sufficiente). Di seguito la panoramica con i livelli di balneazione nelle spiagge della città, da eccellente a scarso.
Questo l’elenco con i tratti costieri considerati balneabili: spiccano le zone di Pellaro e Bocale, dove l’acqua è eccellente.
|DENOMINAZIONE TRATTO COSTIERO
|CLASSE
|LIDO KALURA (Villa San Giovanni)
|ECCELLENTE
|CATONA – CENTRO SVIZZERO
|BUONA
|CATONA – BAR REITANO
|BUONA
|GALLICO – FATA MORGANA
|SUFFICIENTE
|GALLICO – LIDO MIMMO
|SUFFICIENTE
|GALLICO – CAMPING
|BUONA
|PENTIMELE
|ECCELLENTE
|OASI
|ECCELLENTE
|LIDO CAPONERA
|ECCELLENTE
|CIRCOLO VELICO
|SUFFICIENTE
|RAVAGNESE – AEROPORTO
|BUONA
|S.GREGORIO – TEMESA N
|BUONA
|PELLARO – OCCHIO DI PELLARO
|ECCELLENTE
|PELLARO – MARTORANA
|ECCELLENTE
|PUNTA PELLARO
|ECCELLENTE
|BOCALE 2 – LIDO CC
|ECCELLENTE
|BOCALE 2 – STAZ. FF.SS.
|ECCELLENTE
|BOCALE – SPIAGGIA CALIPSO
|ECCELLENTE
Questi, dunque, quelli che tornano ad essere balneabili, cioè quelli a cui è stato revocato il divieto:
|DENOMINAZIONE TRATTO COSTIERO
|CLASSE
|CATONA – BAR REITANO
|BUONA
|GALLICO – LIDO MIMMO
|SUFFICIENTE
|PENTIMELE
|SUFFICIENTE
Questi, invece, quelli in cui NON è possibile fare il bagno, perché vige il divieto di balneazione. Si tratta soprattutto delle aree del centro e di qualche zona tra nord e sud della città:
|DENOMINAZIONE TRATTO COSTIERO
|CLASSE
|GALLICO – LIMONETO
|SCARSA
|CIRCOLO NAUTICO
|SCARSA
|LIDO COMUNALE PONTILE NORD
|SCARSA
|LIDO COMUNALE PONTILE SUD
|SCARSA
|LIDO COMUNALE VILLA ZERBI
|SCARSA
|RAVAGNESE – SABBIE BIANCHE
|SCARSA
|PELLARO – LUME
|SCARSA
|500 MT NORD TORRENTE ANNUNZIATA
|SCARSA
|CIRCOLO VELICO
|SCARSA