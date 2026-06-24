Reggio Calabria, ordinanze del Sindaco sul divieto di balneazione: ecco dove non si può fare il bagno. Ma tre zone tornano balneabili | ELENCO

Il Sindaco Francesco Cannizzaro ha aggiornato la mappa riguardante il livello di balneazione nei tratti costieri della città, da nord a sud: l'elenco completo

divieto di balneazione
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, con le apposite ordinanze n° 78 e n° 79 del 22 giugno 2026, ha aggiornato la mappa riguardante il livello di balneazione nei tratti costieri della città, da nord a sud. Sono nove quelli in cui non è possibile fare il bagno, tutti tratti già non balneabili e a cui è stato dunque confermato il divieto. Ma la buona notizia è che tre spiagge in cui vigeva il divieto sono ora tornate di nuovo balneabili, passando da un livello scarso a un livello sufficiente e buono. Si tratta delle spiagge Catona Bar Reitano (buono), Gallico Lido Mimmo (sufficiente) e Pentimele (sufficiente). Di seguito la panoramica con i livelli di balneazione nelle spiagge della città, da eccellente a scarso.

Questo l’elenco con i tratti costieri considerati balneabili: spiccano le zone di Pellaro e Bocale, dove l’acqua è eccellente.

DENOMINAZIONE TRATTO COSTIERO CLASSE
LIDO KALURA (Villa San Giovanni) ECCELLENTE
CATONA – CENTRO SVIZZERO BUONA
CATONA – BAR REITANO BUONA
GALLICO – FATA MORGANA SUFFICIENTE
GALLICO – LIDO MIMMO SUFFICIENTE
GALLICO – CAMPING BUONA
PENTIMELE ECCELLENTE
OASI ECCELLENTE
LIDO CAPONERA ECCELLENTE
CIRCOLO VELICO SUFFICIENTE
RAVAGNESE – AEROPORTO BUONA
S.GREGORIO – TEMESA N BUONA
PELLARO – OCCHIO DI PELLARO ECCELLENTE
PELLARO – MARTORANA ECCELLENTE
PUNTA PELLARO ECCELLENTE
BOCALE 2 – LIDO CC ECCELLENTE
BOCALE 2 – STAZ. FF.SS. ECCELLENTE
BOCALE – SPIAGGIA CALIPSO ECCELLENTE

Questi, dunque, quelli che tornano ad essere balneabili, cioè quelli a cui è stato revocato il divieto:

DENOMINAZIONE TRATTO COSTIERO CLASSE
CATONA – BAR REITANO BUONA
GALLICO – LIDO MIMMO SUFFICIENTE
PENTIMELE SUFFICIENTE

Questi, invece, quelli in cui NON è possibile fare il bagno, perché vige il divieto di balneazione. Si tratta soprattutto delle aree del centro e di qualche zona tra nord e sud della città:

DENOMINAZIONE TRATTO COSTIERO CLASSE
GALLICO – LIMONETO SCARSA
CIRCOLO NAUTICO SCARSA
LIDO COMUNALE PONTILE NORD SCARSA
LIDO COMUNALE PONTILE SUD SCARSA
LIDO COMUNALE VILLA ZERBI SCARSA
RAVAGNESE – SABBIE BIANCHE SCARSA
PELLARO – LUME SCARSA
500 MT NORD TORRENTE ANNUNZIATA SCARSA
CIRCOLO VELICO SCARSA
Leggi altri articoli di News
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google