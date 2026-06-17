Reggio Calabria, operazione Medusa: libero Tunc Erhan, accolto il ricorso della difesa

Importante sviluppo nell’ambito dell’operazione Medusa, l’inchiesta coordinata dalla DDA di Reggio Calabria su una presunta rete internazionale di trafficanti. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha disposto la liberazione di Tunc Erhan, indagato di origini turche raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito del procedimento. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato dall’avvocato Alessandro Tamiro, difensore dell’indagato. Tunc Erhan era stato attinto, in data 1 giugno, da un provvedimento restrittivo emesso nell’ambito della vasta indagine denominata “Medusa”, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina. Il pronunciamento del Riesame modifica ora in modo significativo la posizione cautelare dell’indagato, che lascia il regime detentivo.

Il ricorso dell’avvocato Alessandro Tamiro accolto dal Tribunale del Riesame

Il provvedimento del Tribunale del Riesame rappresenta un passaggio rilevante nella vicenda giudiziaria che riguarda Tunc Erhan. La difesa, rappresentata dall’avvocato Alessandro Tamiro, aveva impugnato l’ordinanza cautelare chiedendo una rivalutazione della misura applicata nei confronti dell’indagato. L’accoglimento del ricorso conferma il ruolo centrale del vaglio del Riesame nella fase cautelare, soprattutto in procedimenti complessi come quello nato dall’operazione Medusa. La decisione non definisce il merito dell’inchiesta, che resta aperta, ma incide direttamente sulla libertà personale dell’indagato e sulla valutazione della necessità della permanenza in carcere.

Arrestato in Svizzera su mandato di cattura internazionale

Tunc Erhan, secondo quanto comunicato dalla difesa, era stato arrestato in Svizzera in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. Dopo l’arresto, l’indagato era stato trasferito in Italia e tradotto presso il carcere di Voghera, dove si trovava ristretto in forza dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito dell’inchiesta della DDA di Reggio Calabria. La sua posizione era stata inserita nel più ampio quadro investigativo dell’operazione Medusa, caratterizzata da profili internazionali e da ipotesi accusatorie relative a una presunta organizzazione attiva nel traffico di migranti. La liberazione disposta dal Riesame segna quindi un nuovo passaggio nella vicenda, con la revoca della misura carceraria nei confronti dell’indagato.

L’inchiesta Medusa della DDA di Reggio Calabria

L’operazione Medusa era stata presentata come una vasta indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria su una presunta rete transnazionale specializzata nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e nel traffico di migranti. L’inchiesta aveva portato all’esecuzione di numerose misure cautelari e al coinvolgimento di diversi indagati, con contestazioni legate, a vario titolo, a ipotesi associative e alla gestione di flussi migratori irregolari. Secondo la ricostruzione investigativa originaria, il presunto gruppo avrebbe operato lungo rotte internazionali, con collegamenti tra più Paesi e con l’obiettivo di organizzare viaggi verso le coste italiane. Le accuse, come sempre in questa fase, restano ipotesi investigative che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie competenti, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Una decisione importante nella fase cautelare

La liberazione di Tunc Erhan assume particolare rilievo perché interviene nella fase cautelare del procedimento, cioè in un momento in cui il giudice è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per la restrizione della libertà personale. La custodia cautelare in carcere rappresenta infatti la misura più afflittiva e può essere mantenuta solo quando ricorrono condizioni precise previste dalla legge. Nel caso dell’indagato di origini turche, il ricorso dell’avvocato Alessandro Tamiro ha portato il Tribunale del Riesame a disporre la liberazione, segnando un risultato significativo per la difesa. Il procedimento prosegue, ma la posizione cautelare di Tunc Erhan cambia radicalmente dopo il provvedimento emesso dai giudici reggini.

Operazione Medusa, la posizione dell’indagato resta al vaglio della giustizia

La decisione del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria non chiude il procedimento relativo all’operazione Medusa, ma rappresenta un passaggio importante nella valutazione della singola posizione di Tunc Erhan. L’indagato resta coinvolto nell’inchiesta, ma non sarà più sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere disposta inizialmente. La vicenda giudiziaria proseguirà nei prossimi passaggi processuali, durante i quali saranno esaminati gli elementi raccolti dall’accusa e le argomentazioni della difesa. Intanto, l’accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Alessandro Tamiro segna una svolta sul piano cautelare e riporta al centro il principio secondo cui ogni posizione deve essere valutata individualmente, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

Presunzione di innocenza e sviluppi dell’inchiesta

Nel raccontare gli sviluppi dell’operazione Medusa, è necessario ricordare che tutte le persone coinvolte nel procedimento devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Le contestazioni mosse nell’ambito dell’inchiesta della DDA di Reggio Calabria restano soggette al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare le responsabilità individuali sulla base degli atti e del contraddittorio tra accusa e difesa. La liberazione di Tunc Erhan, disposta dal Tribunale del Riesame su ricorso dell’avvocato Alessandro Tamiro, costituisce dunque una notizia rilevante nella fase cautelare del procedimento. Dopo l’arresto in Svizzera, l’esecuzione del mandato internazionale e il trasferimento nel carcere di Voghera, l’indagato lascia ora la custodia carceraria, mentre l’inchiesta prosegue il proprio iter giudiziario.