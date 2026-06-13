Reggio Calabria, nuovo incendio nella zona dell’Eremo: fiamme alte vicino alle abitazioni e paura tra i residenti | FOTO

Un vasto incendio a Reggio Calabria è attualmente in corso nella zona dell’Eremo e precisamente in via Lo Giudice, dove le fiamme stanno interessando un’area situata alle spalle delle case popolari. Il rogo, sviluppatosi nella mattinata odierna, sta assumendo dimensioni importanti e le fiamme risultano visibili anche a grande distanza. La situazione è particolarmente critica perché il fuoco si sta sviluppando in prossimità di alcune abitazioni, generando forte apprensione tra i residenti della zona, che descrivono momenti di grande paura e incertezza.

Fiamme alte e rischio per le abitazioni

Le fiamme alte stanno avanzando rapidamente e rappresentano un potenziale pericolo per le case vicine. Il timore principale è che il vento possa alimentare ulteriormente il fronte del fuoco, avvicinandolo alle abitazioni e rendendo la situazione ancora più difficile da contenere. I residenti parlano di un’emergenza improvvisa e molto seria, sottolineando come il rogo in corso a Reggio Calabria stia creando una condizione di rischio concreto per la sicurezza delle famiglie che vivono nella zona.

L’allarme dei cittadini e le richieste di intervento

Dalla zona di via Lo Giudice si moltiplicano le segnalazioni e gli appelli affinché intervengano i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di Melito Porto Salvo per domare le fiamme ed evitare che l’incendio potesse estendersi ulteriormente. La preoccupazione è alta anche perché, come ricordano gli abitanti, non si tratterebbe di un episodio isolato: la zona sarebbe già stata interessata in passato da incendi simili, sempre nello stesso periodo dell’anno.

Una zona già segnata da incendi ricorrenti

La criticità della situazione è legata anche alla natura ricorrente del fenomeno. L’area dell’Eremo a Reggio Calabria, infatti, è da tempo segnalata dai residenti come punto sensibile per il ripetersi di incendi estivi, spesso nello stesso tratto di territorio. La presenza di vegetazione secca e spazi non adeguatamente mantenuti contribuisce a rendere la zona particolarmente vulnerabile, aumentando il rischio di propagazione delle fiamme in caso di innesco.

Attesa per l’intervento e forte apprensione

In queste ore l’attenzione resta alta e la comunità segue con apprensione l’evolversi della situazione. I residenti chiedono un intervento rapido e decisivo per mettere in sicurezza l’area e scongiurare danni alle abitazioni. Il rogo in corso a Reggio Calabria continua a destare forte preoccupazione, mentre la speranza è che le operazioni di spegnimento possano avviarsi nel più breve tempo possibile per riportare la calma nella zona dell’ Eremo.