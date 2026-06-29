Reggio Calabria: nasce un nuovo il comitato Comitato 1112 di Futuro Nazionale, alla guida Tito Galtieri

Prende ufficialmente il via l’attività politica di “Futuro Nazionale Comitato 1112 Reggio Calabria”, nuova realtà della destra identitaria e conservatrice. Alla guida della struttura cittadina 1112 di Futuro Nazionale vi è il referente Tito Galtieri. “La nascita del comitato rappresenta una netta scelta di campo e la naturale evoluzione di un percorso politico iniziato durante l’ultima tornata elettorale. In quella circostanza, Galtieri, candidato nelle liste della Lega al Consiglio Comunale, è stato protagonista di una straordinaria impresa elettorale: una campagna “lampo” di soli venti giorni che ha saputo catalizzare un importante e inaspettato consenso sul territorio. Un exploit caratterizzato esclusivamente da voti “secchi” ed esplicitamente legati alla preferenza nominale, ottenuti partendo da zero, con una campagna elettorale partita in fortissimo ritardo durata solo poche settimane, senza alcuna struttura di partito consolidata alle spalle, senza il supporto di abbinamenti di genere o accordi di coalizione interni”, c’è scritto in una nota.

Il Comitato 1112 è uno dei dieci comitati della provincia con oltre 800 tesserati

La struttura ha immediatamente assunto un ruolo centrale nelle dinamiche geopolitiche locali: il Comitato 1112 è infatti uno dei dieci comitati della provincia con oltre 800 tesserati ad oggi che hanno dato vita alla cabina di regia permanente per la programmazione dell’attività politica nella Città Metropolitana. Insieme agli altri referenti territoriali, Galtieri ha già partecipato all’elaborazione di un primo pacchetto di proposte strategiche inviate ai vertici nazionali, incentrate sul rilancio infrastrutturale, sul turismo come risorsa trainante e sul posizionamento della Calabria nel Mediterraneo.

“Il consenso che abbiamo raccolto è stato un voto d’opinione puro, libero e basato unicamente sulla fiducia nella mia persona, sulla mia storia e sulla mia professione”, dichiara il referente Tito Galtieri. “Riuscire a mobilitare così tanti cittadini in appena venti giorni di campagna elettorale, quando i giochi ormai erano già fatti, dimostra una forte risposta del territorio, un consenso chiaro che sarebbe stato molto superiore se avessimo pianificato una campagna elettorale per tempo. Questo dato spaventa chi preferisce le vecchie logiche. Purtroppo, le dinamiche interne ai partiti tradizionali tendono spesso a ignorare il valore della meritocrazia, preferendo logiche di chiusura e apparato anziché valorizzare le energie nate dal basso. Il consenso pulito dei cittadini non può essere spento dal silenzio dei vertici. Con l’ingresso nel tavolo di coordinamento provinciale rimettiamo al centro dell’agenda la competenza, la trasparenza e la coerenza”, sottolinea.

Futuro Nazionale, il Comitato 1112 annuncia l’apertura ufficiale dei tesseramenti

Contestualmente alla presentazione della struttura, il Comitato 1112 annuncia l’apertura ufficiale dei tesseramenti. L’obiettivo è quello di strutturare un laboratorio di idee e una “casa aperta” per cittadini e professionisti intenzionati a impegnarsi attivamente per il futuro della comunità reggina. “Il Comitato 1112 non è un punto d’arrivo, ma una solida base di partenza”, conclude Galtieri. “Liberi da vincoli e condizionamenti, invitiamo tutti coloro che condividono i nostri valori di etica pubblica e concretezza a tesserarsi e a costruire insieme a noi questo percorso”, rimarca.

Nelle prossime settimane, verranno calendarizzate le prime iniziative pubbliche e i laboratori tematici sul territorio. “Questa volta non siamo soli. Il nostro comitato è ufficialmente parte della cabina di regia permanente della provincia di Reggio Calabria, insieme ad altri 9 comitati territoriali. Siamo già al lavoro per portare ai vertici nazionali un pacchetto di proposte concrete su infrastrutture, turismo e sul ruolo strategico della Calabria nel Mediterraneo”, conclude.