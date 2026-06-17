Reggio Calabria, narcotraffico tra America Latina e Gioia Tauro: recuperati oltre 7 milioni di redditi non dichiarati

All’esito delle indagini condotte e coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, delegate a contrasto dell’importazione e del commercio internazionali di cocaina, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha recuperato a tassazione oltre 7 milioni di euro di redditi non dichiarati, ritenuti il valore del profitto derivante dall’illecito arricchimento, in totale evasione d’imposta, da parte di un sodalizio criminale dedito all’importazione e al commercio di ingenti quantitativi di cocaina giunta dall’America Latina al Porto di Gioia Tauro. Ha altresì sottoposto a sequestro di prevenzione un patrimonio del valore di quasi 400 mila euro, nei confronti di due soggetti della Locride, consistente in beni mobili, immobili e rapporti finanziari, ritenuti il frutto o il reimpiego del narcotraffico. I provvedimenti in esame non hanno carattere di definitività.