Reggio Calabria, murale sulla mobilità sostenibile: protagonisti gli studenti del Liceo “Preti-Frangipane”

Dalle aule del Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria, ecco un’opera urbana dedicata alla sostenibilità e al futuro della mobilità elettrica: ha preso ufficialmente vita l’elaborato creativo “Svolta verde verso una mobilità sostenibile”, ideato dagli studenti dell’istituto reggino e trasformato in un murale realizzato presso la stazione di ricarica Ewiva di Casagiove, in provincia di Caserta. L’opera nasce nell’ambito di “E-Mobility @School”, il progetto educativo promosso da Ewiva, operatore di stazioni di ricarica ultraveloci del Gruppo Enel, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della transizione energetica, della sostenibilità ambientale e della mobilità elettrica.

Il murale, creato dallo street artist Andrea Nova, prende ispirazione infatti dall’elaborato creativo sviluppato dagli studenti del Liceo

Il murale, creato dallo street artist professionista Andrea Nova dello Studio Sagome, prende ispirazione infatti dall’elaborato creativo sviluppato dagli studenti del Liceo Artistico Preti-Frangipane, selezionato tra i vincitori del contest nazionale promosso all’interno della prima edizione del percorso didattico “E-Mobility @School.

L’elaborato rappresenta la transizione verso un futuro più sostenibile nel settore della mobilità, attraverso un linguaggio visivo che unisce simboli legati all’energia pulita, all’innovazione tecnologica e alla mobilità elettrica. L’opera richiama il rapporto tra ambiente urbano e sostenibilità, mettendo al centro l’esigenza di ripensare il modo di spostarsi nelle città attraverso soluzioni a basso impatto ambientale. Auto elettriche, connessioni energetiche ed elementi ispirati alla mobilità dolce diventano così espressione di una “svolta verde” capace di coniugare progresso, attenzione per l’ambiente e nuove abitudini di mobilità più consapevoli.

E-Mobility @School: scuola, creatività e mobilità sostenibile

Il progetto educativo “E-Mobility @School” è pensato per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sui temi della mobilità elettrica, della sostenibilità e della transizione energetica. Giunto alla sua seconda edizione, il percorso didattico prevede anche un contest creativo che invita i ragazzi a immaginare la propria idea di energia e mobilità sostenibile: i progetti selezionati diventano opere murali realizzate da street artist professionisti presso alcune stazioni di ricarica Ewiva.

Il progetto del Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria è stato uno dei tre elaborati vincitori del contest creativo dell’edizione 2024/2025 sul tema “La tua idea di energia e di mobilità sostenibile”, che ha raccolto oltre 100 progetti realizzati dagli studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Le tre classi vincitrici hanno ricevuto inoltre un voucher del valore di 1.000 euro da destinare all’acquisto di materiale tecnologico o didattico per le attività scolastiche.