Reggio Calabria, momenti di tensione vicino al Duomo: uomo bloccato dai Carabinieri

Momenti di apprensione questa sera, intorno alle ore 20, nel cuore di Reggio Calabria, a pochissimi metri dal Duomo, dove un immigrato è stato fermato dai Carabinieri dopo aver attirato l’attenzione dei presenti. L’episodio si è verificato in una zona centrale e molto frequentata, sotto gli occhi di numerosi passanti che in quel momento si trovavano nei pressi della cattedrale e lungo le vie adiacenti.

Intervento dei Carabinieri vicino al Duomo

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raggiunto l’uomo e lo hanno bloccato accanto a un’auto di servizio. La scena si è svolta in pieno centro, in un orario in cui la zona del Duomo di Reggio Calabria è ancora attraversata da cittadini, famiglie e persone dirette verso le attività commerciali della zona. La presenza delle forze dell’ordine ha inevitabilmente richiamato l’attenzione dei presenti, molti dei quali si sono fermati a osservare quanto stava accadendo.

L’uomo sarebbe stato fermato per probabile ubriachezza

Secondo quanto emerso nell’immediatezza, l’uomo sarebbe stato bloccato probabilmente a causa di uno stato di ubriachezza o comunque di un comportamento ritenuto tale da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Al momento non risultano conferme ufficiali sulle ragioni esatte del fermo, né su eventuali provvedimenti successivi nei suoi confronti. Saranno gli accertamenti dei Carabinieri a chiarire la dinamica dell’episodio e le condizioni dell’uomo al momento dell’intervento.

Episodio sotto gli occhi di tanti passanti

La scena si è consumata rapidamente ma in un contesto particolarmente visibile, vista la vicinanza con il Duomo e la presenza di numerose persone in strada. L’intervento dei militari ha permesso di riportare la situazione sotto controllo, evitando che l’episodio potesse degenerare o creare ulteriori disagi nella zona centrale di Reggio Calabria.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Restano da chiarire diversi aspetti della vicenda, compresi i motivi precisi dell’intervento e l’eventuale identificazione dell’uomo da parte delle forze dell’ordine. L’episodio, avvenuto in una delle aree più simboliche e frequentate della città, conferma l’attenzione delle pattuglie dei Carabinieri nei punti sensibili del centro cittadino, soprattutto nelle ore serali, quando il flusso di persone nei pressi del Duomo di Reggio Calabria rimane ancora significativo.