Reggio Calabria modello per il centrodestra, Tajani punta sui civici per vincere le amministrative

Per le elezioni amministrative, “dobbiamo trovare i candidati vincenti, esamineremo tutte le proposte senza preclusione nei confronti di nessuno. Io credo molto che nelle grandi città servano candidati civici, candidati di area moderata, come è successo a Reggio Calabria, Ancona, Venezia, per vincere le elezioni. Sono partite molto complesse e stiamo ragionando, stiamo riflettendo per individuare i migliori candidati possibili, siano essi civici, come io ritengo che sia meglio, sia essi politici, però può essere anche un’altra soluzione se il politico è un candidato che può essere vincente“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato a Ping Pong su Radio1.