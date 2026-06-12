Reggio Calabria, Minasi (Lega): “accolgo con favore la proposta Gelsomini Link. Massimo impegno pubblico con Ministero e Regione per rompere l’isolamento della Locride”

Il senatore della Lega di Reggio Calabria, Tilde Minasi, accoglie con pieno favore e fa proprie le richieste avanzate dai Sindaci della Locride e racchiuse nel documento di proposta tecnica e politica “Gelsomini Link”, approvato dalla Giunta Comunale di Roccella Ionica per il superamento dell’isolamento ferroviario del territorio jonico della provincia. “La mobilità non è un privilegio – esordisce nella nota Minasi – ma un diritto fondamentale che deve garantire pari opportunità a tutti i cittadini e guidare lo sviluppo economico, sociale e turistico del nostro territorio. La Locride è un’area di oltre 80.000 abitanti – prosegue – che sconta da anni un sostanziale isolamento dalle grandi reti di mobilità ferroviaria nazionale. Per questa ragione – annuncia – assumo oggi l’impegno pubblico solenne di farmi parte attiva in prima persona sia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia con la Regione Calabria, per venire incontro tempestivamente alle esigenze esplicitate in questo strategico documento”.

Il senatore spiega l’importanza cruciale dell’iniziativa evidenziando i dati emersi dallo studio lanciato dagli Amministratori locali: “Questo testo dimostra in modo inoppugnabile che il problema non risiede in carenze infrastrutturali insuperabili, dato che le linee esistono e i treni circolano, ma esclusivamente nell’assenza di servizi adeguatamente programmati. Oggi, dalla stazione hub di Rosarno partono ogni giorno 14 treni verso il Centro/Nord, ma a causa di orari dei bus non coordinati se ne riescono a intercettare soltanto 3, costringendo i viaggiatori ad attese estenuanti fino a 3 ore o lasciando chi rientra di notte completamente a piedi. È una situazione drammatica che penalizza cittadini, lavoratori e turisti e che non si può trascurare oltre”.

Il progetto “Gelsomini Link” individua due soluzioni immediate e concrete

Il progetto “Gelsomini Link” individua due soluzioni immediate e concrete a costo contenuto e a impatto strategico massimo, che la Senatrice si impegna a promuovere con determinazione nelle sedi competenti:

1) ⁠Il Gelsomini Shuttle, ovvero una riorganizzazione intelligente dei servizi bus esistenti sulla tratta Locri-Rosarno, con l’aggiunta di sole 2 corse verso Rosarno e 4 corse verso Locri. Questa totale riprogettazione oraria permetterà di sincronizzarsi perfettamente con i treni, riducendo l’attesa media a soli 35 minuti e coprendo il 100% dei treni disponibili (inclusa finalmente la fascia notturna), senza richiedere una nuova flotta, opere infrastrutturali o investimenti straordinari.

Per questo primo obiettivo, la Senatrice solleciterà la Regione Calabria per una rapida revisione del contratto TPL.

2)⁠ ⁠L’Intercity Jonico Locri-Roma Termini, ovvero un collegamento diretto che coprirà il percorso in meno di 8 ore e con zero cambi. Una soluzione oggi finalmente fattibile grazie al treno ibrido HTR 412, già operativo da oltre un anno sulla linea jonica, in grado di superare la barriera tecnologica del tratto non elettrificato.

Su questo fronte, Minasi attiverà un’interlocuzione formale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Rete Ferroviaria Italiana.

“Non stiamo parlando di fantascienza ferroviaria o di dover attendere investimenti miliardari e anni di cantieri – dice ancora Minasi – queste soluzioni sono tecnicamente pronte e realizzabili subito attraverso scelte di programmazione intelligente e volontà politica. Lavorerò fin da subito – conclude – per costruire un fronte istituzionale unitario e dare finalmente alla Locride la connessione dignitosa che le spetta di diritto”.