Reggio Calabria, meraviglioso parto trigemellare al GOM: nati due maschietti e una femminuccia

Questa mattina, infatti, presso l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Gom di Reggio Calabria, è stato portato a termine con successo un parto trigemellare mediante taglio cesareo: un evento raro nella pratica ostetrica, reso ancor più significativo dalla natura spontanea della gravidanza, tricoriale e triamniotica. La mamma, originaria della Costa d’Avorio, ha dato alla luce due maschietti e una femminuccia, raggiungendo così il traguardo personale di sette figli. La paziente è stata seguita presso l’ambulatorio di gravidanza a rischio dell’U.O.C. diretta dal prof. Stefano Palomba.

L’intervento e il lavoro delle équipe

Il taglio cesareo è stato eseguito dall’équipe ostetricoginecologica composta dal prof. Stefano Palomba, dal dr. Tarcisio Servello e dalla dr.ssa Laura Carbone, con il supporto dell’anestesista dr.ssa Giovanna Costantino e dell’ostetrica Giovanna Romeo. Determinante, fin dai primi istanti di vita dei tre neonati, il contributo della U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, coordinata dalla dr.ssa Isabella Mondello, che ha assicurato un’assistenza altamente specializzata nell’ambito di una gestione integrata, multiprofessionale e perfettamente coordinata.

Le dichiarazioni

Il prof. Palomba sottolinea la portata dell’evento e il valore del lavoro di squadra: “Sebbene le gravidanze multiple siano oggi più frequenti rispetto al passato, soprattutto per l’aumento del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, una gravidanza trigemellare spontanea tricoriale triamniotica resta un evento raro. La positiva conclusione del parto rappresenta un importante risultato clinico e organizzativo, reso possibile dall’esperienza dell’équipe ostetricoginecologica, anestesiologica e neonatologica”.