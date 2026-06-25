Reggio Calabria, memorial Benedetta Cozzupoli 2026: previsti un torneo di futsal e uno di padel | INFO

Torna come ogni anno il memorial “Per Benji”, nel ricordo di Benedetta Cozzupoli giunto alla sua 12^ edizione. Appuntamento per domenica mattina, alle ore 8:30, presso il Centro Sportivo Mirabella (località Vito). Si disputerà un torneo di calcio a 5 femminile, previste 6 squadre divise in due gironi da tre e si qualificheranno alle semifinali ed alla finale le prime due classificate.
Non solo futsal, ma anche padel: si giocherà su due-tre campi contemporaneamente. Le coppie, in base al livello, si sfideranno e poi le finaliste riceveranno il primo ed il secondo premio.
Al termine dei tornei il buffet con annessa premiazione ed entro l’ora di pranzo si completerà tutto.
Le dichiarazioni dell’avv. Emy Priolo, parte attiva del memorial, ormai tappa fissa ogni anno: “ci teniamo alla presenza di tutti, per una giornata di divertimento, musica ed unione, anche per chi non parteciperà ai tornei attivamente. Sarà un modo per ricordare ancora una volta la nostra Benedetta ed il suo amato Nino, purtroppo scomparso lo scorso dicembre“.