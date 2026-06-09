Reggio Calabria, maxi sequestro in carcere ad Arghillà: telefoni, attrezzi e armi rudimentali rinvenuti dalla Polizia Penitenziaria

“Non si ferma, neanche di fronte alle condizioni di lavoro più estreme, l’incessante opera di contrasto all’illegalità della Polizia Penitenziaria all’interno della casa circondariale di Arghillà. Questa mattina, nel corso di una brillante e meticolosa operazione di servizio, il personale della prima linea ha rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di materiale non consentito: telefoni cellulari, attrezzi atti al loro mantenimento e diverse armi rudimentali”. Lo afferma in una nota la Segreteria Regionale OSAPP.

“L’operazione assume un valore ancor più straordinario se contestualizzata nella cronica e grave carenza di organico che affligge la struttura. Gli agenti, costretti quotidianamente a ricoprire più posti di servizio contemporaneamente per garantire la sicurezza minima, hanno dimostrato un livello di prontezza operativa, professionalità e intuito investigativo fuori dal comune”.

Sull’eccellente risultato è intervenuto con fermezza il Delegato Regionale dell’OSAPP, Luigi Barbera, che ha voluto rivolgere un plauso pubblico al reparto: ” Esprimo il mio più profondo onore e la massima riconoscenza a tutto il personale di Polizia Penitenziaria di Arghillà. Donne e uomini che, incuranti del sovraccarico di lavoro e delle criticità strutturali, continuano imperterriti nella loro missione istituzionale. Questa operazione dimostra che la prima linea non arretra di un millimetro nel contrasto ai traffici illeciti e nella difesa della legalità dello Stato dentro le mura d’istituto.”

“Il sequestro di smartphone e armi artigianali disinnesca potenziali pericoli per l’ordine interno e recide canali di comunicazione non autorizzati con l’esterno, confermando come il sacrificio quotidiano della Polizia Penitenziaria rimanga l’unico vero argine a tutela della sicurezza sociale, anche quando le risorse umane sono ridotte al lumicino”.