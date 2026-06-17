Reggio Calabria, Martorano sul bollo auto: “sì alla proposta di Occhiuto”

Giuseppe Martorano, Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria e Vicepresidente del Comitato Regionale degli Automobile Club Calabria esprime il proprio apprezzamento per la proposta avanzata dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, relativa all’abolizione del bollo auto, considerandola una scelta capace di avviare una concreta riflessione sul futuro della fiscalità automobilistica e sul sostegno alle famiglie e alle imprese italiane. “Accogliamo con favore – dichiara Giuseppe Martorano – la proposta del Presidente Occhiuto. Il bollo auto rappresenta da anni uno dei tributi più gravosi e meno compresi dai cittadini, incidendo in maniera significativa sui bilanci familiari e sulle attività economiche legate alla mobilità. Una sua revisione strutturale, fino all’eventuale abolizione, costituirebbe un importante segnale di modernizzazione del sistema fiscale e di vicinanza ai contribuenti”.

Martorano propone l’adozione di una misura straordinaria destinata ai cittadini che presentano pendenze relative al pagamento del bollo auto

Contestualmente, il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria propone l’adozione di una misura straordinaria destinata ai cittadini che presentano pendenze relative al pagamento del bollo auto.

“Nell’attesa che possano maturare le condizioni per una riforma complessiva – prosegue Martorano – riteniamo opportuno valutare un provvedimento di rottamazione delle cartelle relative ai bolli auto non versati, consentendo ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento dell’imposta dovuta, senza l’applicazione di sanzioni, interessi e ulteriori oneri accessori. Molte situazioni debitorie si sono infatti accumulate nel corso degli anni, diventando difficilmente sostenibili per le famiglie. Una misura di questo tipo rappresenterebbe un intervento di equità fiscale e, al tempo stesso, uno strumento efficace per favorire il recupero delle entrate”. Gli Automobile Club della Calabria confermano la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali per individuare soluzioni condivise che rendano il sistema fiscale più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze dei cittadini.