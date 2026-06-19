Reggio Calabria, Madonna della Consolazione patrimonio identitario regionale: la proposta di Falcomatà in Consiglio regionale

All’inizio della seduta del Consiglio regionale della Calabria, in corso a Palazzo Campanella a Reggio Calabria, il presidente Cirillo ha comunicato la presentazione di una proposta di legge dedicata al riconoscimento della Madonna della Consolazione quale patrimonio identitario regionale. Il testo è stato presentato alla Presidenza dal consigliere regionale del Pd, Giuseppe Falcomatà, e punta a valorizzare una delle tradizioni religiose e popolari più sentite della città di Reggio Calabria. Si avvia l’iter istituzionale di una proposta che intende dare riconoscimento regionale al culto mariano legato alla Madonna della Consolazione, alla tradizione dei portatori della Vara e alla promozione di una mostra permanente del culto mariano.

Madonna della Consolazione, simbolo religioso e identitario

La Madonna della Consolazione rappresenta un riferimento centrale per la comunità reggina e per il patrimonio religioso e culturale del territorio. La proposta di legge presentata da Giuseppe Falcomatà intende riconoscere questa devozione non soltanto come espressione di fede, ma anche come elemento di identità collettiva. Il richiamo al patrimonio identitario regionale sottolinea il valore pubblico della tradizione, che supera la dimensione strettamente religiosa e si lega alla memoria, alla partecipazione popolare e alla storia della comunità. In questa prospettiva, la proposta punta a rafforzare la tutela e la valorizzazione di un culto profondamente radicato nel territorio.

L’assegnazione alla quinta commissione e alla seconda per il parere

Dopo la comunicazione in Aula, la proposta di legge è stata assegnata per la trattazione alla quinta commissione e alla seconda commissione per il parere. Si apre così il percorso istituzionale del provvedimento all’interno del Consiglio regionale della Calabria. L’assegnazione alle commissioni rappresenta il primo passaggio dell’iter legislativo, durante il quale il testo potrà essere esaminato, approfondito e valutato nei suoi diversi aspetti. La trattazione in commissione consentirà di entrare nel merito del riconoscimento della Madonna della Consolazione quale patrimonio identitario regionale e delle misure previste per la tutela e la promozione della tradizione.